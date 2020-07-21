Bartın'da İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bartın'da İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı

Bartın'da 2020 Yılı 3. İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı.

Bartın'da İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı
21.07.2020 12:08 | Son Güncelleme: 21.07.2020 12:12

Bartın'da 2020 Yılı 3. İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı.

Bartın'da Vali Sinan Güner'in başkanlığında 2020 Yılı 3. İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi. Valilik 12 Divan Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya Belediye Başkan V. Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, Rektör Vekili Prof. Dr. Selman Karayılmazlar, Amasra Kaymakamı Gökhan Gürbüzerol, Ulus Kaymakamı Anıl Alkal, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Fahri Semiz, İl Emniyet Müdürü Çetin Bozkuş, İlçe ve Belde Belediye Başkanları, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri V. Metin Çetin, Yatırımcı Kuruluşların Bölge Müdürleri, İl Müdürleri, İl Genel Meclisi Üyeleri, Bartın Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Halil Balık katıldı.

Yatırımların ve sosyo-ekonomik gelişmelerin izlenmesi, koordinasyonu, yerel ve bölgesel kalkınma bakımından değerlendirilmesinin yapıldığı toplantıda Bartın'da gerçekleştirilen yatırımlar hakkında genel bir değerlendirme yapan Vali Güner, ilde, 2020 yılının ilk 6 aylık dönemi içerisinde; 278 projede çalışma yapıldığını bu projelerin toplam bedeli 7 milyar 764 milyon 142 bin TL. olduğunu belirtti. Projeler için tahsis edilen ödenek miktarları ise 553 milyon 263 bin TL olduğunu aktaran Vali Güner, bu ödeneklerden 246 Milyon 123 Bin TL harcama yapılarak yüzde 44,49'luk bir nakdi gerçekleşme sağlandığını, 278 projeden 29'nun tamamlandığını belirtti. 121 projede faaliyetlerin halen devam etmekte olduğunu ve 79 projenin ihale aşamasında olduğunu ifade eden Vali Güner, yine, 3 projede yer teslimi yapıldığını ve 46 projeye ise henüz başlanılmadığını belirtti.

Vali Güner, ayrıca bu projeler dışında belediyeler tarafından 3 milyon TL bedelli 11 projenin yürütülmekte olduğunu ve projelerin 7'sinin 2020 yılı içerisinde bitirildiğini, 3 tanesinde çalışmaların devam etmekte olduğunu aktardı. Yatırımları sektörel harcama miktarlarına göre de değerlendiren Vali Güner, 157,1 Milyon TL ile ilk sırada ulaştırma sektörünün, sonrasında 39,6 Milyon TL ile Tarım-Orman, 29,9 Milyon TL ile Enerji, 14,2 ile Eğitim, 1,5 Milyon TL ile Sağlık ve 2,5 Milyon TL ile Diğer Kamu Hizmetlerinin yer almakta olduğunu sözlerine ekledi.

Toplantıda ayrıca bir önceki toplantıda alınan İl Koordinasyon Kurulu kararları ile ilgili gelişmeler hakkında sorumlu kuruluşlardan bilgiler alındı. - BARTIN

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

12 bin yıldır genetiği değişmeden günümüze kadar gelen siyez buğdayı, tarlada biçilmeden satılıyor Ekonomi
12 bin yıldır genetiği değişmeden günümüze kadar gelen siyez buğdayı, tarlada biçilmeden satılıyor
Demirtaş'tan zehir zemberek sözler: Bize parmak sallayan muhalefet sözcüleri hadlerini bilsin Politika
Demirtaş'tan zehir zemberek sözler: Bize parmak sallayan muhalefet sözcüleri hadlerini bilsin
Beyoğlu'nda kardeşinin cesediyle 15 gün aynı evde yaşadı 3. Sayfa
Beyoğlu'nda kardeşinin cesediyle 15 gün aynı evde yaşadı
İmamoğlu, Ayasofya'da namaz kılınacağı gün Ankara'daki Lozan programına katılacak Politika
İmamoğlu, Ayasofya'da namaz kılınacağı gün Ankara'daki Lozan programına katılacak
Bağcılar'da polis memurunu şehit eden zanlının ifadesi çıldırttı: Hasmım sandım ateş ettim 3. Sayfa
Bağcılar'da polis memurunu şehit eden zanlının ifadesi çıldırttı: Hasmım sandım ateş ettim
Cübbeli Ahmet Hoca, Prof. Dr. Ali Köse'nin sözlerine canlı yayında tepki gösterdi: Bu 'bin' lafı işi sulandırır Güncel
Cübbeli Ahmet Hoca, Prof. Dr. Ali Köse'nin sözlerine canlı yayında tepki gösterdi: Bu "bin" lafı işi sulandırır
Son Dakika: Pınar Gültekin'i vahşice öldüren eski sevgilisinin emniyetteki ifadesi ortaya çıktı
Son Dakika: Pınar Gültekin'i vahşice öldüren eski sevgilisinin emniyetteki ifadesi ortaya çıktı
Adliyede silahlar çekildi! Kalabalığın üzerine ateş açtılar: 3'ü çocuk, 6 yaralı
Adliyede silahlar çekildi! Kalabalığın üzerine ateş açtılar: 3'ü çocuk, 6 yaralı
Haluk Levent, Pınar Gültekin'le ilgili paylaşımından dolayı özür diledi: Lütfen bağışlayın
Haluk Levent, Pınar Gültekin'le ilgili paylaşımından dolayı özür diledi: Lütfen bağışlayın
Cedi Osman ve Ebru Şahin Çeşme tatilinde dudak dudağa görüntülendi
Cedi Osman ve Ebru Şahin Çeşme tatilinde dudak dudağa görüntülendi
Baraj gölü altında kalacak Yusufeli ilçesi 7. defa yer değiştirecek
Baraj gölü altında kalacak Yusufeli ilçesi 7. defa yer değiştirecek
Maymun topluluğunun yıktığı duvar bir aileyi yok etti! Anne ve 4 çocuğu hayatını kaybetti
Maymun topluluğunun yıktığı duvar bir aileyi yok etti! Anne ve 4 çocuğu hayatını kaybetti
Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu haricinde yurdun tamamında sıcaklıklarda azalma bekleniyor
Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu haricinde yurdun tamamında sıcaklıklarda azalma bekleniyor
Son dakika: Pınar'ın cansız bedeni beton dökülmüş varilin içerisinden çıktı!
Son dakika: Pınar'ın cansız bedeni beton dökülmüş varilin içerisinden çıktı!
Düğün yapacak çiftler, altın fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle altın kaplama gümüş takılara yöneldi
Düğün yapacak çiftler, altın fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle altın kaplama gümüş takılara yöneldi
Elia'nın ardından İrfan Can Kahveci de Başakşehir'den ayrılacak
Elia'nın ardından İrfan Can Kahveci de Başakşehir'den ayrılacak
Erdoğan'ın 24 yıl önce açılışını yaptığı baraj kurudu! İstanbul'u zor günler bekliyor
Erdoğan'ın 24 yıl önce açılışını yaptığı baraj kurudu! İstanbul'u zor günler bekliyor
Pınar'ın katili eski sevgilisi çıktı! İşte bağ evindeki vahşetin tüm detayları
Pınar'ın katili eski sevgilisi çıktı! İşte bağ evindeki vahşetin tüm detayları
Ryan Babel, Galatasaray'ın yeni sezon hazırlık kampında yer alacak
Ryan Babel, Galatasaray'ın yeni sezon hazırlık kampında yer alacak
Son Dakika: 5 gündür kayıp olan Pınar Gültekin'in cansız bedeni bulundu! Eski sevgilisi vahşice öldürmüş
Son Dakika: 5 gündür kayıp olan Pınar Gültekin'in cansız bedeni bulundu! Eski sevgilisi vahşice öldürmüş
Sevgilisini darp ettiği öne sürülen Ozan Güven'e reklam yüzü olduğu bankadan ambargo geldi
Sevgilisini darp ettiği öne sürülen Ozan Güven'e reklam yüzü olduğu bankadan ambargo geldi
Rent a car bayramı! Koronavirüsten çekinenler toplu taşıma yerine araç kiralamaya koştu
Rent a car bayramı! Koronavirüsten çekinenler toplu taşıma yerine araç kiralamaya koştu
Annesinin sokak ortasında dövdüğü 4 yaşındaki çocuk koruma altına alındı
Annesinin sokak ortasında dövdüğü 4 yaşındaki çocuk koruma altına alındı
Trabzonspor'da teknik direktörlük için 4 aday! İlk sırada Abdullah Avcı var
Trabzonspor'da teknik direktörlük için 4 aday! İlk sırada Abdullah Avcı var
Rusya'da ünlü cinsel sağlık uzmanı, otel odasında çıplak halde ölü bulundu
Rusya'da ünlü cinsel sağlık uzmanı, otel odasında çıplak halde ölü bulundu
Kafede fuhuş pazarlığı yapan 2 kişi tutuklandı
Kafede fuhuş pazarlığı yapan 2 kişi tutuklandı
Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Cengiz Ünder'in Napoli'ye transfer olduğunu açıkladı
Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Cengiz Ünder'in Napoli'ye transfer olduğunu açıkladı
TFF 2. Lig play-off maçının protokol tribününde yumruklar havada uçuştu
TFF 2. Lig play-off maçının protokol tribününde yumruklar havada uçuştu
Sakal bırakan memura verilen ceza iptal edildi, karar emsal teşkil edebilir
Sakal bırakan memura verilen ceza iptal edildi, karar emsal teşkil edebilir
AK Parti'nin 11 maddelik 'sosyal medya' teklifi bugün Meclis'e sunulacak
AK Parti'nin 11 maddelik "sosyal medya" teklifi bugün Meclis'e sunulacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Mehmet Nuri Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli Adil Karaismailoğlu
Magazin Erol Evgin Tuğba Özerk Demet Akalın Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Burak Yılmaz Bülent Korkmaz Malcolm Thomas Hikmet Karaman
Daha Fazla Muğla Avrupa Ayasofya Ak Parti
Şu an buradasınız: Bartın'da İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı - Bartın
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.7.2020 12:25:04. #1.15#
title