Bartın'da 10 kişide mutasyonlu virüs tespit edildi, 5 mahalle karantinada

Bartın'a şehir dışından gelen bir kişinin mutasyonlu virüsü yaymasından dolayı 5 mahalle karantina altına alındı. Yapılan filyasyon çalışmalarında 10 kişide mutasyonlu virüs tespit edildi.

İstanbul'dan Bartın'a gelen bir kişide mutasyonlu virüs tespit edildi. Yapılan filyasyon çalışmaları sonucunda toplam 10 kişide mutasyonlu virüs tespit edilirken 5 mahalle karantina altına alındı.

5 MAHALLEDE KARANTİNA BAŞLADI

Ulus İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclisi toplantısında alınan karar kapsamında Hisar Köyü Değirmenyanı mahallesi, Hocaoğlu, Alikadıoğlu, Hacıkadıoğlu ve Müyesseroğlu mahalleleri ikinci bir karara kadar karantina altına alındı.

"TEMEL İHTİYAÇLARI EKİPLER KARŞILAYACAK"

Ulus İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclisince yapılan açıklamada, "Yapılan incelemeler ve filyasyon çalışmaları sonucunda ilçemiz Hisar Köyü Değirmenyanı mahallesi Göldüzü mevkiinde COVID-19 varyantı taşıyan hastaların ve temaslılarının çoğalması nedeniyle, vatandaşlarımızın sağlığını tehdit etmesini engellemek amacıyla Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 27. ve 72. maddeleri kapsamında 28.02.2021 tarih ve saat 20: 00 itibariyle Hisar Köyü Değirmenyanı Mahallesinin girişinden itibaren Hocaoğlu, Alikadıoğlu, Hacıkadıoğlu ve Müyesseroğlu mahalleleri ikinci bir karara kadar karantina tedbiri uygulanmasına karar verilmiştir. Karantinada bulunan vatandaşların temel ihtiyaçları Vefa Destek Ekipleri tarafından giderilecektir." denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BÜLENT BOSTANCI