Bartın çorak araziyi kivi bahçesine çevirdi

13.11.2019 13:37 | Son Güncelleme: 13.11.2019 13:43

Çorak araziyi kivi bahçesine çevirdi

Bartın'da, 50 dönüm araziye ektiği kivinin Karadeniz iklimine uygun olduğunu gören iş insanı Kerem Aydın, çorak ve bataklık olan 150 dönüm araziyi de alarak kivi ağaçları dikti. Kerem Aydın şimdi 210 dönüm arazisinden 450 tona kadar kivi elde ediyor.

Bartın'da Kurtköy Organize Sanayi Bölgesi'nde 2002 yılında tekstil fabrikası kuran girişimci Kerem Aydın (49), 13 yıl önce fabrikanın yakınındaki 50 dönümlük araziyi satın alarak, 2 bin 200 kivi fidanını deneme amacıyla ekti. Yılsonunda 60 ton kivi elde eden Aydın, 3 yıl sonra Akçalı köyünde bulunan 150 dönümlük çorak araziyi satın alarak, 10 bin kivi ağacı dikti. 13 yıl boyunca her yıl ortalama 450 ton kivi üreten Aydın, bu yıl hava sıcaklıklarının mart ayında eksi 7'ye kadar düşmesi nedeniyle büyük kayıp yaşadı. Akçalı köyündeki 150 dönümlük arazide kivi hasadının sonuna gelen iş insanı Aydın'ın, tarlasında 50 işçi kivileri topluyor. Bu yıl ki hedefin 250 ton olduğu kivi bahçesinde toplanan kiviler önce kasalara sonra traktörlerle soğuk hava deposuna taşınıyor. Buradaki soğuk hava depolarında sıfır derecede bekletilen kiviler, önceki senelerin dışında bu yıl yurt dışına ihraç edilecek. Bartın Tarım ve Orman Müdürü Abdülsettar Bayram kivi hasadını yerinde inceleyerek, girişimci Kerem Aydın'a başarılar diledi.

10 yıl önce arazinin bataklık ve çorak halde olduğunu söyleyen iş insanı Kerem Aydın, 'Burayı bu hale getirebilmek için çok uğraştık. Sonunda başardık. Şimdi ise kivinin toplama zamanı geldi. Güzel bir yatırım olduğunu düşünüyorum. Bizim hedefimiz iki bahçeden 400-500 ton kivi bekliyoruz, ama mart ayında hava sıcaklığının düşmesi nedeniyle bu yıl 250 civarında kivi bekliyoruz.ö dedi.

Bartın Tarım ve Orman Müdürü Abdülsettar Bayram, 'Kerem Aydın burayı çöplük ve bataklık olarak almışlar. ve örnek bir bahçe haline getirmişler, kendilerini kutluyorum. Her iki bahçede hem kivinin üretilmesi hem de istihdam açısından Bartın için önemli bir gelişme olarak değerlendiriyoruz. Son zamanlarda kentimizde doğru tarım uygulamalarıyla girişimcilerimizin sayısı arttı. Bu da bizleri sevindiriyor. Öte yandan kivi bitkisi Karadeniz bölgesine uyum sağlayarak, üretilmesi bizim için önemli bir argüman oldu. Artık bölgemizde kivi yetiştiricilerinin sayısını arttığını görüyoruz. Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak, böyle girişimcilerimize her zaman destek veriyoruz ve vermeye de devam edeceğiz.ö diye konuştu.

Kaynak: DHA