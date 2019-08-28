Bartın Belediyesi'nden sünnet şöleni

28.08.2019 13:29

Bartın Belediyesince her yıl geleneksel olarak düzenlenen Toplu Sünnet Şöleni, bu yıl belediye tarafından sünnet ettirilen 25 çocuğun aileleri, yakınları ve davetlilerin katılımıyla gerçekleşti.



Belediye Sosyal Tesislerinde gerçekleşen etkinliğe TSO Başkan Vekili Fatih Mehmet Kambur, Belediye Başkan Vekili Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, Belediye Başkan Yardımcıları Necmi Balık, Ahmet Kömeç, Erol Demirkoparanoğlu ve Hasan Arınan, Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği Başkanı Ekrem Altunok, Mahalle Muhtarları, sünnet olan çocukların aileleri, yakınları ve çok sayıda davetli katıldı. Etkinlik, saat 11.00'de Belediye Sosyal Tesisleri önünden hareket eden araç konvoyuyla başladı. Konvoy ilk olarak Hz. Ebu Derda Türbesi'ne hareket etti. Türbede okunan duaların ardından çocuklar yine konvoy halinde Belediye Sosyal Tesisleri'ne geldi. Belediye Sosyal Tesisleri'nde müzikli eğlence ve ikramlarla devam eden etkinlikte konuşma yapan Belediye Başkanı Cemal Akın, "Geleneksel olarak devam ettirdiğimiz toplu sünnet şöleni etkinliğimize hoş geldiniz. Belediyemizce düzenlenen Toplu Sünnet Şöleni Bugün 12.00 ile 15.00 saatleri arasında Belediye Sosyal Tesislerimizde gerçekleştiriliyor. Belediye olarak 25 evladımızı konvoylarla Hz. Ebu Derda Türbesine götürüp orada hep birlikte dua ettik. Şimdi de düzenlediğimiz bu düğünle çocukların ve ailelerinin mutluluklarını paylaşıyoruz. Bu geleneğimizi bundan sonrada sürdüreceğiz. Etkinliğimizde sahne alan Sanatçı Firdevs Hanım'a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. - BARTIN

Kaynak: İHA