BARTIN Amasra ilk kez bayramı turistsiz geçirecek
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BARTIN Amasra ilk kez bayramı turistsiz geçirecek

Amasra ilk kez bayramı turistsiz geçirecekBARTIN'ın tarihi ve turistik ilçesi Amasra'da, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağıyla birlikte ilk kez turistsiz bir bayram geçirecek.

22.05.2020 15:12 | Son Güncelleme: 22.05.2020 15:21

Amasra ilk kez bayramı turistsiz geçirecek

BARTIN'ın tarihi ve turistik ilçesi Amasra'da, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağıyla birlikte ilk kez turistsiz bir bayram geçirecek.

Amasra tarihi yapıları, bakir koyları, az dalgalı suları, doğayla bütünleşen güzelliklerinin yanı sıra balık ağırlıklı mutfak kültürüyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. 6 bin 600 nüfuslu Amasra, Ramazan Bayramı'nda tatilcilerin akınına uğrarken, her gün nüfusunun 10 katı yerli ve yabancı turist ağırlıyordu. Geçen yıl 1 milyona yakın yerli ve yabancı turist ağırlayan ilçede bu bayram koronavirüs salgını kapsamında alınan sokağa çıkma yasağı sonrasında tarihi ilçe sessizliğe bürünecek.

Amasra Çekiciler Çarşısı'nda esnaf ile balık restoranları yerli ve yabancı turist gelmeyince 1,5 aydır dükkanlarını açmadı. Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, Amasra'nın tarihinde belki de ilk kez bayramda sessizliğe bürüneceğini belirterek, Koronavirüs salgını dünyada ülkemizde ve ilçemizi de etkiledi. Covid sürecinde tarihi Amasra ilçemizde de tarihi günlere tanıklık etmiş oluyoruz. Amasra'mızda normal şartlar bayramlarda günlük 50-60 bin kişiyi ağırlıyoruz. Hatta tatilin uzunluğuna göre de 500-600 bin ziyaretçiyi ağırladığımız günler oldu. Şimdi ise tarihi günlere hazırlanıyoruz. Bayramda sadece hemşerilerimiz ile bu bayramı geçireceğiz. Virüs konusu çıktığı günden bu yana Amasra'da mülki idare ve belediye olarak çok iyi sınav verdik. Bir taraftan da Covid sonrasında sağlıklı günlerde turistlerimizi en iyi şekilde ağırlamak için hazırlıklarımızı yaptık. Tabi önceliğimiz sağlık yeni dönemde de bu süreci atlatmayı umuyoruz. Öte yandan tarihimizde biz böyle bir pandemi ile karşılamadı. Bu da hepimize şaşkınlık olarak yansıyor dedi.

İlçede esnaflık yapan Tülin Akşar, Bayramda evdeyiz, ekonomik olarak da çok büyük kaybımız var. Amasra her bayram dolar taşardı ama şimdi kimse yok. Normal zamanlarda olsa nüfusunun 10 katı insan olurdu. Hiç böyle bir şey olacağına ihtimal vermezdik. İlk kez böyle boş oluyor, şaşkınız diye konuştu.

İlçede balık satışı yapan Kenan Kaya, Önümüzde 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması olacak. ve ilk kez böyle bir durumla karşılaşacağız. Böyle bir şey hiç yaşamadık. Normal zamanlara olsa çok kalabalık olurdu. Ama şimdi kimse yok. Balıklar hiç satılmıyor. Akşam olunca bunları mecbur çöpe atmak zorunda kalacağız dedi.

BARTIN Amasra ilk kez bayramı turistsiz geçirecek

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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