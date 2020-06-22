Barolarla ilgili yasa değişikliğine tepki gösteren baro başkanlarına polis müdahalesi
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Barolarla ilgili yasa değişikliğine tepki gösteren baro başkanlarına polis müdahalesi

Barolarla ilgili yasa değişikliğini öngören düzenlemeye karşı başlattıkları 'Savunma Yürüyüşü' kapsamında bugün Ankara'ya ulaşan baro başkanları ile polis arasında kent girişinde arbede yaşandı.

Barolarla ilgili yasa değişikliğine tepki gösteren baro başkanlarına polis müdahalesi
22.06.2020 15:20 | Son Güncelleme: 22.06.2020 15:52

Barolarla ilgili yasa değişikliğine tepki göstermek için Ankara'ya yürüyen 56 baro başkanının kente girişine izin verilmedi.

Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelen ve barolarla ilgili yasa değişikliğine tepki gösteren 56 baro başkanı, sembolik olarak 20'şer kilometre yürüyerek Ankara'ya ulaştı. Ankara girişinde baro başkanlarını bekleyen polis ekipleri, valilik kararıyla yürüyüşe izin verilmediğini belirtti.

POLİS VE BARO BAŞKANLARI ARASINDA ARBEDE

Baro başkanları ise yürüyüşe devam edeceklerini ve ardından Anıtkabir'e gideceklerini söyledi. Bunun üzerine yürüyüşe geçen grup ve polis arasında kısa süreli arbede yaşandı.

"ANAYASAL HAKKIMIZI ENGELLEYEN DURUMLA KARŞI KARŞIYA KALDIK"

Daha sonra basın mensuplarına açıklamada bulunan Muğla Baro Başkanı Cumhur Uzun, avukatlık yasası üzerinde yapılan ve 80 milyonun hukukuna etki edecek değişiklikleri daha görünür kılmak için cuma günü yola çıktıklarını belirterek, "Bu sabah Ankara'nın girişinde anayasal hakkımızı, yasal hakkımızı, Ankara'ya girişimizi engelleyen bir durumla karşı karşıya kaldık. Bizlerin yola çıkışının ne kadar anlamlı ve gerekli olduğu bir kez daha ortaya çıktı. Çünkü biz, temsil ettiğimiz insanlarla birlikte bu tür hukuksuzluklarla mücadele etmek durumundayız. Barolar bunun için vardır, avukatlar bunun için vardır" dedi.

FEYZİOĞLU, DİĞER BARO BAŞKANLARIYLA ANITKABİR'DE

Ankara girişinde baro başkanlarının polis barikatı önünde bekleyişi sürerken Türkiye Barolar Başkanı Feyzioğlu'nun diğer baro başkanlarıyla Anıtkabir'e çıkması dikkat çekti.

Instagram hesabından paylaşımda bulunan Feyzioğlu, "Afyon, Ardahan, Iğdır, Ağrı, Konya, Elazığ, Sivas, Gümüşhane - Bayburt, Çorum, Yozgat, Kütahya, Edirne, Samsun Erzurum, Kahramanmaraş Baro Başkanlarımızla Atamızın manevi huzurundayız" ifadelerine yer verdi.

ADALET BAKANI GÜL'DEN AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül katıldığı canlı yayın programında; baro başkanlarının yürüyüşüne ilişkin "Henüz teklif yok, hangi maddeye karşı çıkıyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

Gül, Kanal 24'te katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

"Baroların yapısıyla ilgili gerçekleştirilmesi planlanan idari değişiklikler ve bazı baro başkanlarının yaptığı yürüyüşün" sorulduğu Gül, barolarla her zaman "açık kapı diyaloğu" yürüttüklerini, baro başkanlarını dinlediklerini söyledi.

Buradaki temel yaklaşımlarının, baroların daha çoğulcu ve katılımcı bir yapıya kavuşması olduğunu dile getiren Gül, savunmanın, yargının temel unsuru olduğunun altını çizdi.

Gül, avukatlık mesleğini daha ileri götürecek, mesleğin kazanımlarını daha da artıracak bir çalışma yapmak istediklerini vurgulayarak, "Savunma mesleğini geriye götürecek bir çalışmaya asla destek vermeyiz. Arkadaşlarımız, savunmayı daha güçlendiren, avukatların haklarını daha koruyan ve mesleki örgütlenmeyi daha da güçlendiren bir yapı üzerine çalışma yapıyorlar." dedi.

Şu anda AK Parti'nin kamuoyuna açıkladığı bir taslağın olmadığını belirten Gül, tüm görüşleri dinlediklerini, gruplarının, tüm bu önerilere bakarak bir taslak ortaya çıkaracağını kaydetti.

Bakan Gül, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu ve baro başkanlarıyla her zaman irtibat halinde olduklarını aktararak, "Diyalog kapıları açık. Bizim için avukat, hakim, savcı, vatandaş olsun temel payda hukukun üstünlüğü. Hukukun üstünlüğüne dair her türlü görüş, öneri bizim için değerlidir." diye konuştu.

Yürüyüş yapan baro başkanlarına "Ortaya çıkan hangi şeye karşısınız? Teklif yok, hangi maddesine karşı çıkıyorsunuz? Ortada henüz bizim bile daha vakıf olduğumuz bir teklif yok." diye seslenen Gül, teklif ortaya çıktıktan sonra herkesin eleştiri ve öneri yapabileceğine işaret etti.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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