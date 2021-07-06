Bariyerlere çarpan otomobil metrelerce sürüklenerek durabildi: 1 ağır yaralı
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Bariyerlere çarpan otomobil metrelerce sürüklenerek durabildi: 1 ağır yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bariyerlere çarpan otomobil metrelerce sürüklenerek durabildi: 1 ağır yaralı Kazada ikinci kişi iddiası ekipleri alarma geçirdi Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bariyerlere çarparak metrelerce sürüklenen otomobilden çıkan kıvılcımlar yol kenarındaki otları tutuşturdu.

Bariyerlere çarpan otomobil metrelerce sürüklenerek durabildi: 1 ağır yaralı

Kazada ikinci kişi iddiası ekipleri alarma geçirdi

AYDIN - Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bariyerlere çarparak metrelerce sürüklenen otomobilden çıkan kıvılcımlar yol kenarındaki otları tutuşturdu. Kazada otomobil sürücüsü ağır yaralanırken, otomobilde ikinci bir kişinin olduğu iddiası ise ekipleri alarma geçirdi.

Kaza, Aydın-İzmir otobanı Umurlu çıkışı Pınardere mevkinde saat 20.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 09 ABD 115 plakalı Peugeot otomobil sürücüsü H.Ö., henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisi ile metrelerce sürüklenen otomobilden çıkan kıvılcımlar yol kenarındaki kuru otları tutuşturdu. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri otomobil sürücüsü H.Ö.'yü sıkıştığı yerden kurtardı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan sürücü ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yol kenarındaki ot yangını ise ise itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Kazada ikinci kişi iddiası

Kazayı gören vatandaşların otomobilde ikinci bir kişinin olduğunu iddia etmesi üzerine ekipler alarma geçti. Dakikalarca yol kenarında çalışma yapan ekipler, kazada yaralanan ikinci bir kişinin olmadığından emin olduktan sonra normale döndü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Bariyerlere çarpan otomobil metrelerce sürüklenerek durabildi: 1 ağır yaralı
Bariyerlere çarpan otomobil metrelerce sürüklenerek durabildi: 1 ağır yaralı
Bariyerlere çarpan otomobil metrelerce sürüklenerek durabildi: 1 ağır yaralı
Bariyerlere çarpan otomobil metrelerce sürüklenerek durabildi: 1 ağır yaralı
Bariyerlere çarpan otomobil metrelerce sürüklenerek durabildi: 1 ağır yaralı
Bariyerlere çarpan otomobil metrelerce sürüklenerek durabildi: 1 ağır yaralı
Bariyerlere çarpan otomobil metrelerce sürüklenerek durabildi: 1 ağır yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Uçkaç

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