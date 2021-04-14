Bariyerlere çarpan kamyonet tarlaya düştü: 2 yaralı

Aksaray'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet bariyerlere çarparak tarlaya düştü.

Aksaray'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet bariyerlere çarparak tarlaya düştü. Hurdaya dönen minibüste sıkışan sürücü AFAD, UMKE ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kaza, Aksaray - Konya karayolu 20. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray'dan Konya istikametine seyreden Tuncay A. idaresindeki 68 ABZ 038 plakalı Volkswagen marka kamyonet sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Bariyerleri aşan kamyonet tarlaya düşerken yaralanan sürücü kamyonette sıkıştı. Diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine kurtarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen İl Afet Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE), Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve 112 Acil Yardım ekipleri yaralı sürücüyü yaptığı çalışmayla sıkıştığı yerden kurtardı. Yaralı sürücü ve yanında yolcu olarak bulunan Hacı Ş. ambulanslarla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Jandarma ekiplerinin inceleme yaptığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı