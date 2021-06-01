Bariyerlerde askıda kalan yaban eşeği için vatandaşlar seferber oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bariyerlerde askıda kalan yaban eşeği için vatandaşlar seferber oldu

Bariyerlerde askıda kalan yaban eşeği için vatandaşlar seferber oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Muğla Marmaris'te vatandaşlar, karayolu kenarındaki bariyerde askıda kalan bir yaban eşeğini kurtarmak için seferber oldu.

Muğla Marmaris'te vatandaşlar, karayolu kenarındaki bariyerde askıda kalan bir yaban eşeğini kurtarmak için seferber oldu. Eşek, vatandaşların uzun uğraşları sonucu kurtarılarak özgürlüğüne kavuşturuldu.

Datça istikametinden Marmaris'e ailesi ile birlikte seyretmekte olan İsa Turan isimli bir vatandaş, yol kenarında bir yaban eşeğinin mahsur kaldığını görünce aracını sağa çekip eşeği kurtarmak için durdu. Evcil olmadığı için oldukça tedirgin olan eşek, ilk etapta korktuğu için kendisine yardımcı olmak isteyen kişileri yanına yaklaştırmadı. Yalnız başına eşeği kurtaramayan İsa Turan bu defa yoldan geçen araçları durdurarak yardım istedi. Yoldan geçenlerin de eşeğin yardımına koşması ile birlikte sevimli eşek mahsur kaldığı bariyerlerden indirilerek özgürlüğüne kavuşturuldu.

Sosyal medyadan yayınlanan fedakar insanların eşek kurtarma görüntüleri çok sayıda beğeni aldı. - MUĞLA

Bariyerlerde askıda kalan yaban eşeği için vatandaşlar seferber oldu
Bariyerlerde askıda kalan yaban eşeği için vatandaşlar seferber oldu
Bariyerlerde askıda kalan yaban eşeği için vatandaşlar seferber oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ali Babacan Adnan Menderes Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Murat Boz Hülya Avşar Demet Evgar İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Gervinho Abdullah Avcı Merih Demiral Roland Garros
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bariyerlerde askıda kalan yaban eşeği için vatandaşlar seferber oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.6.2021 17:27:05. #1.15#

title