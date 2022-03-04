Barıştıktan Sonra İlk Kez Görüntülendiler

Oyuncu Buse Varolve şarkıcı Alişan'ınkızlarının doğum gününü ayrı ayrı kutlaması boşanma iddialarını gündeme getirmişti.

Buse Varol, geçtiğimiz haftalarda çıkardığı alyansını yeniden taktı. Alyansını vurgulayarak bir paylaşım yapan Varol, dikkatleri üzerine çekti.

Buse Varol, Alişan'ı etiketleyerek yaptığı son paylaşımla boşanmayacaklarını duyurdu.

AYLAR SONRA EL ELE GÖRÜNTÜLENDİLER

Alişan- Buse Varol çifti dün İstinyePark'da el ele görüntülendi.

Zor günleri geride bırakan ikili, 'her şey yolunda' mesajı verdi.

"BİZ HALLEDERİZ" DEMİŞTİM

Buse Varol muhabirlerin soruları karşısında sessiz kalırken Alişan, 'Bizi bize bırakın, biz hallederiz' demiştik, hallettik! Uzun zaman olmuştu dışarı çıkmayalı, bir nefes alalım dedik' sözleriyle sorunları aştıklarını duyurdu.

BUSE VAROL KİMDİR?

Buse Varol kimdir, kaç yaşında; Oyuncu Buse Varol, 25 Mart 1990 tarihinde Manisa'da dünyaya geldi. 31 yaşındadır.

Üniversite eğitimini Eğitim Fakültesi Öğretmenlik Bölümü'nde tamamladı. "Payitaht: Abdülhamid" dizisinde "Mislimelek Sultan" karakterine hayat veren Buse Varol, kısa bir süre "Çok Tatlı" programının sunuculuğunu üstlendi. Buse Varol, 6 Mayıs 2018'de Alişan ile evlendi. Çiftin bu evlilikten Burak ve Eliz adında iki çocuğu bulunuyor.

ALİŞAN KİMDİR?

Alişan kimdir, gerçek adı ne;Serkan Burak Tektaş, ya da bilinen adıyla Alişan, Bingöl'lü bir ailenin çocuğu olarak 19 Haziran 1976'da İstanbul Erenköy'de dünyaya geldi. Alişan 45 yaşındadır.

Müzik piyasasına atılana kadar adı Serkan Burak Tektaş'tı. Müzik yeteneği, küçük yaşlarda ailesi tarafından anlaşıldı. Alişan, 6 Mayıs 2018'de oyuncu Buse Varol ile evlendi. Çiftin bu evlilikten Burak ve Eliz adında iki çocuğu bulunuyor.