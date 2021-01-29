Barış Yarkadaş'tan Mahir Ünal'ın açıkladığı oy oranlarına tepki: AK Parti tek başına yüzde 44 alsın, mesleği bırakırım
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Barış Yarkadaş'tan Mahir Ünal'ın açıkladığı oy oranlarına tepki: AK Parti tek başına yüzde 44 alsın, mesleği bırakırım

29.01.2021 11:01 | Son Güncelleme: 29.01.2021 11:18

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'ın paylaştığı anket sonuçları gündemdeki yerini koruyor. Ünal'ın "AK Parti'nin oyu 40-44 bandında" açıklamasına tepki gösteren ünlü gazeteci Barış Yarkadaş, katıldığı canlı yayında "AK Parti tek başına yüzde 44 alsın, mesleği bırakırım" dedi.

Erken seçim iddiaları Ankara kulislerini hareketlendirdi. Muhalefetin seçim çağrılarına hükümet kapıyı kapatsa da peş peşe açıklanan seçim anketleri gündem yarattı.

AK PARTİ'NİN OY ORANIYLA İLGİLİ FLAŞ AÇIKLAMA

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önüne gelen son anket sonuçlarını paylaşarak "Cumhurbaşkanımızın oyu 52'nin altına düşmedi, AK Parti'nin oyu da 40'ın altına düşmedi. 40-44 bandında AK Parti gidip geliyor. Cumhurbaşkanımız da 51-54 bandında gidip geliyor" ifadelerini kullandı.

"TELEVİZYONLARA DA ÇIKMAYACAĞIM, TWEET DE ATMAYACAĞIM"

AK Partili Ünal'ın açıklaması seçim tartışmalarını yeniden alevlendirirken CHP eski milletvekili ve gazeteci Barış Yarkadaş'ın iddiası gündem yarattı. TV100'de Ahu Özyurt'un moderatörlüğünde ekranlara gelen Sağlı Sollu programında açıklamalarda bulunan gazeteci Barış Yarkadaş, Mahir Ünal'ın açıkladığı yüzde 44 oy oranına tepki göstererek, "AK Parti, bugünkü koşullarda, bu pazar sandık koysunlar, tek başına yüzde 44 alsın, burada söz veriyorum, gazeteciliği de bırakacağım, bir daha televizyonlara da çıkmayacağım, tweet de atmayacağım" ifadelerini kullandı.

Barış Yarkadaş'tan Mahir Ünal'ın açıkladığı oy oranlarına tepki: AK Parti tek başına yüzde 44 alsın, mesleği bırakırım

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Ziya Selçuk Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mehmet Ali Çelebi
Magazin Sezen Aksu Özcan Deniz Seren Serengil Tuba Büyüküstün
Spor Erol Bulut Okan Buruk Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Fernando Muslera
Tüm Haberler Kavga Turizm Yangın Evlilik
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Barış Yarkadaş'tan Mahir Ünal'ın açıkladığı oy oranlarına tepki: AK Parti tek başına yüzde 44 alsın, mesleği bırakırım - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.1.2021 11:18:42. #1.14#
title