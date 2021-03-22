Cesur sahne televizyonda dahi verilmedi! Barış ve Dicle'nin öpüşme sahnesi Menajerimi Ara'ya damga vurdu

Menajerimi Ara dizisinin dün akşam yayınlanan bölüme Dicle ve Barış'ın öpüşme sahnesi damga vurdu. Bölümün son sahnesinde yayınlanan öpüşme sahnesinin bir kısmı ekrana gelirken devamı sadece dizinin YouTube kanalında yayınlandı.

Başrollerini Canan Ergüder, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş, Barış Falay, Fatih Artman ve Ayşenil Şamlıoğlu gibi isimlerin yer aldığı Menajerimi Ara dizisi dün akşam 30. bölümüyle Star TV ekranlarında izleyicisiyle buluştu.

CEYDA AJANSTAKİ DENGELERİ DEĞİŞTİRDİ

Gerilim dolu anların yaşandığı dizide Feris ve Çınar'ın arkasından iş çevirdiğini öğrenen Serkan, kılıçları çekti ve Özge Borak'ın canlandırdığı Ceyda ile anlaştı. Tuttuğunu koparan güçlü bir iş kadını olan Ceyda, EGO Ajans'ın ortağı oldu. Ajansa hızlı bir giriş yapan Ceyda, tüm menajerleri ve asistanları kıskacına aldı.

DİCLE, BARIŞ'TAN HESAP SORDU

Davranışlarından dolayı rol aldığı diziden çıkarılan Barış ise ailesini ve Dicle'yi geride bırakarak bir süre uzaklaştı. Günlerdir izine rastlanmayan Barış, babasının mezarı başında bulundu. Zor günler geçirdiğini ve herkesten uzak kalmak istediğini söyleyen Barış, küçükken ailesiyle yaşadığı eve gitti. Barış'ın abisinden kaldığı yeri öğrenen Dicle ise hesap sormak için yanına gitti.

BARIŞ VE DİCLE YAKINLAŞTI



Barış'a kapıyı açmasının ardından tokat atan Dicle, günlerdir onu aradığını ve kendisinin de zor durumda olduğunu söyleyen hesap sordu. Dicle'ye cevap vermeyen Barış ise dudaklarına yapıştı. Barış'ın kendisini öpmesiyle büyük bir şaşkınlık yaşayan Dicle, bir süre durduktan sonra Barış'ı öpmeye başladı. Öpüşürken soyunmaya başlayan Barış ve Dicle'nin ateşli sahneleri televizyonda verilmedi. İkili arasındaki yakınlaşma sadece Menajerimi Ara dizisinin YouTube kanalında yayınlanan özel videoda verildi.

Dizinin son sahnesinde kızı Beren'den duyduklarından sonra büyük bir yıkım yaşayan Kıraç ise yere yığılıyor. Gülin'in yardımına yetiştiği Kıraç'ın durumunun nasıl olduğu ise yeni bölümde ortaya çıkacak.