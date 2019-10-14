Barış Pınarı Harekatı sonrası Doğu Akdeniz'de neler oluyor? AB kendi askeri gücünü oluşturabilir

Barış Pınarı Harekatı sonrası Doğu Akdeniz'de neler oluyor? AB kendi askeri gücünü oluşturabilir

AB ülkelerinin Barış Pınarı Harekâtı nedeniyle, Türkiye’nin kınanmasına yönelik girişimlerinin BMGK'da kabul görmemesi ve İtalyan ENI firmasının "Bölgeye savaş gemileri gelirse sondajı bırakırız" açıklamaları ne anlama geliyor? Deniz güvenliği uzmanı Mehmet Cem Demirci değerlendirdi.

14.10.2019 11:42
Barış Pınarı Harekatı sonrası Doğu Akdeniz'de neler oluyor? AB kendi askeri gücünü oluşturabilir

Mehmet Cem Demirci - Deniz güvenliği uzmanı


Geçtiğimiz haftalarda Doğu Akdeniz'de, Kıbrıs Adası'nın güney batısında bulunan tartışmalı 7 numaralı parsel için İtalyan ENI ve Fransız Total ortaklığına, sondaj izni verildi. Türkiye 7 numaralı parselin bir bölümünün kendi kıta sahanlığı içerisinde olduğunu savunuyor. Nitekim, bu doğrultuda Yavuz sondaj gemisi ve iki firkateyn bölgeye intikal ettirildi. ENI firması CEO'su Claudio Descalzi bölgeye savaş gemilerinin gelmesi durumunda sondaj faaliyetlerine başlamayacaklarını, bölgede oluşabilecek bir gerginliğin tarafı olmak istemediklerini ifade etti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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