Barış Pınarı Harekatı şehidi Hacı Bebek son yolculuğuna uğurlanıyor

Barış Pınarı Harekatı şehidi Hacı Bebek son yolculuğuna uğurlanıyor

Barış Pınarı Harekatı şehidi Hacı Bebek son yolculuğuna uğurlanıyor KAHRAMANMARAŞ - Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'nin kuzeyine düzenlenen 'Barış Pınarı Harekatı'nda şehit olan Kahramanmaraşlı Uzman Çavuş Hacı Bebek memleketi Kahramanmaraş'ta son yolculuğuna uğurlanıyor.

12.10.2019 13:10

Barış Pınarı Harekatı şehidi Hacı Bebek son yolculuğuna uğurlanıyor


KAHRAMANMARAŞ - Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'nin kuzeyine düzenlenen 'Barış Pınarı Harekatı'nda şehit olan Kahramanmaraşlı Uzman Çavuş Hacı Bebek memleketi Kahramanmaraş'ta son yolculuğuna uğurlanıyor.

Kaynak: İHA
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