Barış Pınarı bölgesinde sağlık taraması
Barış Pınarı bölgesinde görülen şark çıbanı hastalığının tedavisi için Türk Silahlı Kuvvetleri ve Sağlık Bakanlığı UMKE ekiplerinin koordinasyonunda kapsamlı sağlık taraması ve tedavi faaliyetleri yürütülüyor.
27.12.2019 15:12 | Son Güncelleme: 27.12.2019 15:13
Barış Pınarı bölgesinde görülen şark çıbanı hastalığının tedavisi için Türk Silahlı Kuvvetleri ve Sağlık Bakanlığı UMKE ekiplerinin koordinasyonunda kapsamlı sağlık taraması ve tedavi faaliyetleri yürütülüyor.
Kaynak: AA