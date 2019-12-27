: Barış Pınarı bölgesinde sağlık taraması

27.12.2019 15:12 | Son Güncelleme: 27.12.2019 15:13

Barış Pınarı bölgesinde görülen şark çıbanı hastalığının tedavisi için Türk Silahlı Kuvvetleri ve Sağlık Bakanlığı UMKE ekiplerinin koordinasyonunda kapsamlı sağlık taraması ve tedavi faaliyetleri yürütülüyor.

Kaynak: AA

Haber Videosu