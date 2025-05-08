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Barış Pehlivan neden hapis cezası aldı? Gazeteci Barış Pehlivan kaç yıl hapis cezası aldı? (SON DAKİKA)

Barış Pehlivan neden hapis cezası aldı? Gazeteci Barış Pehlivan kaç yıl hapis cezası aldı? (SON DAKİKA)
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Gazeteci Barış Pehlivan'a verilen hapis cezası kamuoyunda merak konusu oldu. Pehlivan'ın hangi gerekçeyle hapse mahkûm edildiği ve kaç yıl ceza aldığı gündemde en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Barış Pehlivan neden hapis cezası aldı? Gazeteci Barış Pehlivan kaç yıl hapis cezası aldı? İşte, son gelişmeler…

Gazeteci Barış Pehlivan hakkında verilen hapis cezası, kamuoyunun dikkatini çeken ve gün boyunca sosyal medyada sıkça tartışılan bir gelişme haline geldi. Özellikle basın özgürlüğü ve ifade hakkı bağlamında değerlendirmeler yapılırken, Pehlivan'ın neyle suçlandığı ve hangi gerekçelere dayanılarak cezaya çarptırıldığı geniş kesimlerce merak edilmeye başlandı. Peki, gazeteci Barış Pehlivan'a neden hapis cezası verildi, verilen ceza kaç yıl sürüyor ve hangi suçlama kapsamında mahkûmiyet kararı çıktı? İşte, Barış Pehlivan davasına ilişkin Son Dakika, Son Dakika Haberleri, Son Dakika Haberler, Son Dakika Haber'>son dakika gelişmeleri ve merak edilen tüm detaylar…

BARIŞ PEHLİVAN NEDEN HAPİS CEZASI ALDI? (SON DAKİKA)

Gazeteci Barış Pehlivan, "haberleşmenin gizliliğini ihlal etmek" suçlamasıyla 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, Pehlivan'ın bir köşe yazısında yer verdiği ifadelerin, hukuki anlamda özel yazışmaların izinsiz biçimde yayımlanması kapsamında değerlendirilmesine hükmetti. Pehlivan ise söz konusu yazısında hiçbir yalan bilgi olmadığını ve asıl yargılanması gerekenin yazının konusu olan kamu görevlileri olduğunu belirtti.

Barış Pehlivan neden hapis cezası aldı? Gazeteci Barış Pehlivan kaç yıl hapis cezası aldı? (SON DAKİKA)Barış Pehlivan neden hapis cezası aldı

Bu karar, kamuoyunda basın özgürlüğü ve ifade hakkı çerçevesinde büyük yankı uyandırdı. Barış Pehlivan daha önce de 2020 yılında, bir MİT mensubunun kimliğini ifşa ettiği iddiasıyla yargılanmış ve 3 yıl 9 ay hapis cezasına mahkûm edilmişti.

Son ceza, 2023 yılında kaleme aldığı bir yazı üzerine verilmiş olup, yazıda geçen detayların kamuoyunun bilgilenme hakkı çerçevesinde mi değerlendirileceği yoksa suç unsuru mu oluşturduğu yönündeki tartışmalar hâlen devam ediyor. Pehlivan hakkında ayrıca, "kişiler arasındaki özel konuşmaları kayda alma ve yayınlama" gibi başka davaların da sürdüğü biliniyor.

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