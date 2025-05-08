Barış Pehlivan kimdir, kaç yaşında, nereli? Gazeteci Barış Pehlivan neden gündemde?

Son günlerde hakkında verilen hapis cezasıyla gündeme gelen gazeteci Barış Pehlivan, kamuoyunun en çok merak ettiği isimlerden biri haline geldi. Özellikle son gelişmelerin ardından Pehlivan'ın yaşam öyküsü, mesleki geçmişi, yaşı ve memleketi gibi bilgiler internet kullanıcıları tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Peki, Barış Pehlivan kimdir, kaç yaşında ve aslen nerelidir? İşte, Barış Pehlivan hakkında merak edilen tüm detaylar…

BARIŞ PEHLİVAN KİMDİR?

Barış Pehlivan, Türk gazeteci, yazar ve televizyon programcısıdır. Araştırmacı gazeteciliğiyle tanınan Pehlivan, özellikle siyaset, istihbarat ve yargı sistemine dair yaptığı cesur haber ve yazılarla gündeme gelmiştir.

Barış Pehlivan, 10 Temmuz 1983 tarihinde doğmuştur. 2025 yılı itibarıyla 41 yaşındadır. Aslen İstanbul doğumludur. Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde tamamlamıştır. Üniversite yıllarında gazetecilikle tanışan Pehlivan, kariyerine medya kuruluşlarında haber editörü ve araştırmacı yazar olarak başlamıştır.

Barış Pehlivan kimdir, kaç yaşında, nereli

Gazetecilik kariyerine televizyon programcılığı ve haber koordinatörlüğüyle adım atan Barış Pehlivan, uzun yıllar Oda TV internet haber sitesinde Genel Yayın Yönetmeni olarak görev yapmıştır. Pehlivan, aynı zamanda çok sayıda belgesel projede ve televizyon programında araştırmacı olarak yer almıştır.

Barış Pehlivan'ın kaleme aldığı kitaplar arasında, "Mahrem", "Metastaz" ve "Cendere" gibi çok satan araştırma kitapları da bulunmaktadır. Bu eserler Türkiye'deki güç yapıları, yargı düzeni ve devlet mekanizmalarına dair önemli analizler içerir.

Gazeteci Barış Pehlivan neden gündemde

BARIŞ PEHLİVAN NEDEN GÜNDEMDE?

Barış Pehlivan, yakın dönemde aldığı 1 yıl 3 ay hapis cezası nedeniyle yeniden gündeme gelmiştir. Suçlama, yazdığı bir köşe yazısında haberleşmenin gizliliğini ihlal ettiği iddiasına dayanmaktadır. Pehlivan, karara sosyal medya üzerinden tepki göstererek, yazısında herhangi bir yalan bilgi bulunmadığını ve asıl yargılanması gerekenin yazıda adı geçen kamu görevlileri olduğunu ifade etmiştir.

Bu gelişme, hem basın özgürlüğü hem de ifade hakkı bağlamında Türkiye kamuoyunda geniş yankı uyandırmış ve çok sayıda gazeteci, yazar ve STK tarafından tepkiyle karşılanmıştır. Daha önce de 2020 yılında MİT mensubunun kimliğini ifşa ettiği gerekçesiyle 3 yıl 9 ay hapis cezası alan Barış Pehlivan, bir süre Silivri Cezaevi'nde tutuklu kalmıştı.