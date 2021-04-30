Barış Muslu kimdir? Barış Muslu kaç yaşında, nereli?

Kişisel gelişim kitaplarıyla tanınan Barış Muslu, esas mesleği olan mühendisliğin yanında Amerika'da aldığı NPL eğitimi ile danışmanlık yapmaktadır. Birçok kişisel gelişim kitabı çıkaran Barış Muslu'nun hayatı ve kariyeri merak ediliyor. Peki, Barış Muslu kimdir? Barış Muslu kaç yaşında, nereli? Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Kişisel gelişim kitaplarıyla tanınan Barış Muslu, esas mesleği olan mühendisliğin yanında Amerika'da aldığı NPL eğitimi ile danışmanlık yapmaktadır. Birçok kişisel gelişim kitabı çıkaran Barış Muslu'nun hayatı ve kariyeri merak ediliyor. Peki, Barış Muslu kimdir? Barış Muslu kaç yaşında, nereli? Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

BARIŞ MUSLU KİMDİR?

Barış Muslu 1975 yılında doğan mühendis ve NPL (Nörolinguistik Programlama) danışmanı ve yazardır.

Ortaokulu Tarsus Amerikan Kolejinde tamamlamıştır. Liseye de Amerikan Kolejinde devam eden yazar, liseyi yarıda bırakıp ABD'ye gitmiştir.

Amerika'da tamamladığı lise eğitiminden sonra Michigan Tech University'de mühendislik bölümünü bitirmiştir.

Barış Muslu ABD'de geçirdiği başarılı eğitim yıllarından sonra Türkiye'ye dönmüş ve eğitimini Koç Üniversitesi'nde İşletme alanında Yüksek Lisans yaparak tamamlamıştır.

Sonrasında da kendi şirketini kurmuştur.

Muslu, ABD'de geçirdiği süreç içinde kişisel gelişim ve psikoterapiye merak almış ve NPL (Nörolinguistik Programlama) eğitimi almıştır. 1994 yılında aldığı bu eğitimle beynin işleyişi üzerine farklı araştırmalar yapmıştır. Araştırmaları sonucunda bu işleyişin beden ve ruh sağlığı üzerindeki etkilerine yoğunlaşmıştır.

Hayatının dönüm noktasını yaşayan Muslu, beyin ve bilinçaltı üzerine Yaptığı çalışmalarla yeni bir terapi yöntemi çıkarmıştır. Bu yöntemin adı, NeuroFormat'tır. Ortaya çıkardığı bu yöntem ile çeşitli metotları harmanlayarak bilinçaltını şekillendirmeye yönelik çalışmalar yapmıştır.

Muslu'ya göre ruhsal ve bedensel bozuklukların nedeni çocukluğumuzda yatıyor olabilir. Dolayısıyla nedeni belirlenemeyen bedensel ve ruhsal problemler için bilinçaltına yoğunlaşması gerektiğini düşünüyor. Bilinçaltında yaşanan travmanın saptanıp, gün yüzüne çıkararak gerekli tedavi yöntemiyle silinmesi gerektiğini düşünüyor. Geliştirdiği yöntem ile başarılısonuçlar elde eden yazar bir terapi merkezi açmıştır.

Barış Muslu ilgilendiği konular üzerinde seminerler vermeye ve konuyla ilişkili kişisel gelişim kitapları yazmaya devam ediyor.

KİTAPLARI

- Neuro Aşk

- Beynine Format At

- Yıka Beynini ve Sağlığına Format At

BARIŞ MUSLU KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Barış Muslu, 1975 doğumlu olup 46 yaşındadır.