Barış Murat Yağcı'dan kafa karıştıran Nisa Bölükbaşı açıklaması: Ayrılmadık ilişkimiz uzaktan devam ediyor
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Barış Murat Yağcı'dan kafa karıştıran Nisa Bölükbaşı açıklaması: Ayrılmadık ilişkimiz uzaktan devam ediyor

Barış Murat Yağcı'dan kafa karıştıran Nisa Bölükbaşı açıklaması: Ayrılmadık ilişkimiz uzaktan devam ediyor
Haberler.com / Burak Akdoğan - Haberler | Magazin

Survivor yarışmasında tanıştıktan sonra aşk yaşamaya başlayan Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı, geçtiğimiz haftalarda ani bir kararla ilişkilerini noktaladı. Ayrılık sonrası kafa karıştıran bir açıklama yapan Yağcı, "Nisa ile ayrılmadık. İlişkimizi gözlerden uzak yaşıyoruz" dedi.

Survivor 2020 yarışmasının ikincisi Barış Murat Yağcı, yarışmada tanıştığı Nisa Bölükbaşı ile aşk yaşamaya başlamıştı. Ancak ikili inişli çıkışlı sürdürdükleri birlikteliklerini geçtiğimiz hafta sonlandırmıştı. Number1 Türk FM ile NR1 Türk TV ortak yayınında Kadir Çetin'e konuşan Yağcı adeta ters köşe yaptı.

"AYRILMADIK"

Konuyla ilgili ilk kez konuşan 30 yaşındaki oyuncu, açıklamasında "Nisa ile ayrılmadık. İlişkimizin gözlerden uzak bir şekilde devam ediyoruz" diyerek iddiaları yalanladı.

Barış Murat Yağcı'dan kafa karıştıran Nisa Bölükbaşı açıklaması: Ayrılmadık ilişkimiz uzaktan devam ediyor

"NOKTALADIK"

Nisa Bölükbaşı ise geçtiğimiz hafta Instagram sayfasında "Barış ile olan ilişkimizi saygı, sevgi çerçevesinde noktaladık. Kendisine hayatta başarılar diliyorum" paylaşımı yapmıştı.

Barış Murat Yağcı'dan kafa karıştıran Nisa Bölükbaşı açıklaması: Ayrılmadık ilişkimiz uzaktan devam ediyor

KİTABINDAKİ SÖZLERİ TEPKİ TOPLAMIŞTI

Öte yandan ocak ayında Bölükbaşı'na evlenme teklifi eden ancak olumlu yanıt alamayan Yağcı'nın çıkardığı kitabında kullandığı ifadeler büyük yankı uyandırmıştı. Ünlü oyuncunun, "Yüzlerce kadını tavlayıp onunla eve gelerek sırtımı dönüp uyumak bana tatmin veriyor" sözüne tepki yağmıştı.

Barış Murat Yağcı'dan kafa karıştıran Nisa Bölükbaşı açıklaması: Ayrılmadık ilişkimiz uzaktan devam ediyor

Bu ifadeler sonra sosyal medya hesabından açıklama yapan Barış Murat Yağcı, "20'li yaşlarımın başında kendi küçük çevremde yaşadıklarımı ve o döneme ait düşüncelerimi paylaştım" ifadelerini kullanmıştı.

Survivor yarışmacıları Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı ayrıldı
Survivor yarışmacıları Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı ayrıldı
Burak Akdoğan
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Barış Murat Yağcı'dan kafa karıştıran Nisa Bölükbaşı açıklaması: Ayrılmadık ilişkimiz uzaktan devam ediyor - Haberler Magazin
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