Barış Manço ölüm yıl dönümünde Tuzla'da anıldı

- Barış Manço ölüm yıl dönümünde Tuzla'da anıldı

Çocuklar Barış Manço'nun sevilen şarkılarını söylediler

İSTANBUL - Tuzla Belediyesi, Anadolu rock ve pop müziğinin önde gelen ismi, besteci, söz yazarı ve TV programcısı Barış Manço'nun 22'inci ölüm yıl dönümü nedeniyle özel bir program düzenledi. Programda yaşları 3 ile 6 arasında değişen çocuklar Barış Manço'nun sevilen şarkılarını söyledi. Programa katılan Doğukan Manço," Biz babamızdan ayrı kalıyorduk. Televizyon programlarında, yurtdışı seyahatlerinde, ya da diğer çocuklar ile ilgilenirken görüyorduk. Tabi ki ister istemez kıskanıyorduk" dedi.

Anadolu rock ve pop müziğinin önde gelen ismi, besteci, söz yazarı ve TV programcısı Barış Manço, ölümünün 22'ın yılında Tuzla'da yapılan program ile anıldı. Tuzla Belediyesi tarafından düzenlenen program ile anıldı. Yaşlar 3 ile 6 yaşında değişen çocuklar Barış Manço'nun sevilen şarkılarını piyano eşliğinde söylediler. Tuzla Belediyesi'nin sosyal medya platformu Instagram üzerinden Sezgin Maden moderatörlüğünde canlı yayınlanan programa Barış Manço'nun oğlu Doğukan Manço da katıldı. Programda şarkı söyleyen çocuklara, arkadaşları ve aileleri de eşlik etti. Programa katılan çocuklar program sonrasında Barış Manço'ya olan sevgilerini anlattılar. Düzenlenen programa bağlanan Doğukan Manço," Programı başından beri izliyorum. Nisa'dan itibaren bütün kardeşlerim birer harika. Astronot olmak isteyen polis olmak isteyenler var. Ne kadar güzel ki, bugün herkes bu şartlar altında Barış Manço'yu anmak için güzel etkinlikler düzenliyor. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'ya, Tuzla Belediyesine ve sizlere teşekkür ediyorum. Enerjinizden dolayı iyi ki varsın. Adam olacak çocukların yetişmesi için etkinlikler içerisindesiniz. Barış Manço'nun bir lafı var; "Bir insanın adı en son ne zaman anılmışsa, o zaman ölmüş demektir". Onu hep birlikte yaşatmaya devam edeceğiz. İyi ki varsınız" dedi.

"Okulun temel atma töreninde vardım"

Tuzla'da Barış Manço'nun adını yaşatan okul ile ilgili bir anısını anlatan Doğukan Manço," Babam, Tuzla'da bir okul yaptırmıştı. Hatta ilk ismi Barış ve Lale İlköğretim Okulu olacaktı. Konuştuğumuz da hatırlıyorum ben o okulun temel atılma töreninde de vardım. ' Buralar da eğitim sıkıntısı var demişti' ve gönülden oraya bir okul yaptırmıştı. Daha sonra ömrü yetmedi Milli Eğitim Bakanlığı'na devretti. Onun ismi Barış Manço İlköğretim Okulu olarak kaldı. Biz babamızdan ayrı kalıyorduk. Televizyon programlarında, yurtdışı seyahatlerinde, ya da diğer çocuklar ile ilgilenirken görüyorduk. Tabi ki ister istemez kıskanıyorduk. Şimdi benim akranlarım sayılır ama birçok kişi, 2 bin tane çocuk Barış Manço'dan hediye aldı. Batıkan ile ben alamamıştık" dedi.

"Çocukların süper kahramanı"

Barış Manço'nun en sevdiği şarkısı söyleyen Kerim Altaş," Barış Manço'yu tanıyorum. Onun süper çocukları var. Altın bilezikleri var. Altın bilezik gibi kolyeleri var" dedi. Barış Manço'yu tanıdığın söyleyen Defne Ulu, " Barış Manço'yu ben de tanıyorum. Onun arkadaşları var. O çocukları çok sever. Gezmeyi çok sever. O öldüğü için bugün yıl dönümü" dedi. Barış Manço'nun süper kahraman olduğunu söyleye Nisa Keskin," 4 yaşındayım. Barış Manço iyi kalpli, çocukları çok seven birisi. Yüzükleri var, altın kolyeleri var. Bir de çocukların süper kahramanı" dedi. Nisa Keskin'in babası Kenan Keskin, "Barış Manço çocukları çok seviyordu. Biz de onun şarkılarını dinleterek kanı kaynadı" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı