Barış Manço'nun ismi Mavikent'te yaşayacak

- Barış Manço'nun ismi Mavikent'te yaşayacak Şahinbey Belediyesi tarafından Mavikent Mahallesi'ne yaptırılan Barış Manço Parkı vatandaşın hizmetine açıldı.

- Barış Manço'nun ismi Mavikent'te yaşayacak

GAZİANTEP - Şahinbey Belediyesi tarafından Mavikent Mahallesi'ne yaptırılan Barış Manço Parkı vatandaşın hizmetine açıldı.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu tarafından binlerce dar gelirli ailenin ev sahibi olduğu Mavikent Mahallesi'ne yapılan Barış Manço Parkı vatandaşların hizmetine açıldı. Düzenlenen açılış törenine AK Parti Gaziantep Milletvekilleri Ahmet Uzer, Müslüm Yüksel, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, AK Parti Şahinbey İlçe Başkanı Av. Hasan Teke, MHP Şahinbey İlçe Başkanı İlker Kızıklı, meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Ahmet Uzer, yapılan hizmetlerden dolayı Şahinbeyli vatandaşların şanlı olduğunu belirterek, Şahinbey Belediyesine teşekkür etti.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Müslüm Yüksel, Şahinbey İlçesi'ne önemli hizmetler yapıldığını belirterek, Şahinbey Belediyesinin hizmetlerinden gurur duyduklarını ifade etti.

"Mavikent bizim evladımız gibi"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Mavikent Mahallesi'ni önemsediklerini belirterek, "Anneler Babalar çocuklarına nasıl gözü gibi bakarsa bizde Mavikent Mahallemize öyle bakıyoruz. Belediye Başkanı olduğumda Mavikent diye bir mahalle yoktu. Çok şükür Mavikent Mahallemiz birçok ilçenin nüfusundan daha fazla bir nüfusa sahip oldu. Birçok yerde olmayan hizmetler burada yapıldı. Yapılmaya da devam edecek. Ahirette İman Dünya'da Mekan demişler. Bu dünyada insanın evinin olması gerçekten çok önemli. Şahinbey Belediyesi olarak öncelikle Serinevler'de 300 konut yaptık. Çok talep gelince Mavikent'i sosyal konut olarak düşündük ve 5000 tane sosyal konut yaptık. Vatandaşlarımız kiradan daha ucuz ödemelerle ev sahibi oldular. Bu evlerin sayısı arttırmak istiyoruz. Herkesin ev sahibi olmasını istiyorum. 10.000 konutluk yeni bir proje hazırladık. Bununla ilgili Milletvekillerimizle birlikte çalışmalar yapıyoruz. Yapılacak konutlar yatay mimari ve daha yeşil alana sahip olacak. Mavikent'te 17 tane park, Şehit yakınları ve Gaziler için 643 konut yaptık. Ayrıca bu mahallemize Şahinbey Oto Sanayi Sitesi'ni ve galericiler için Şahinbey Oto Galericiler sitesini yaptık. Mavikent Mahallemize 7 tane sosyal tesis, 4 tane cami, 12 tane okul, 2 tane düğün salonu, 1 tane pazar yeri, 5 tane halı saha, 1 tane basketbol sahası yaptık. Jandarma içinde 1 tane merkez yapılacak. Buranın güvenliği bizim için çok önemli. Cumhurbaşkanımız ve Cumhur ittifakı ile birçok genel hizmetler yapılıyor. Yerelde de Büyükşehir, Şahinbey ve diğer belediyelerimiz vatandaşlarımıza her türlü hizmeti getirmek adına çalışmalarımızı aralıksız bir şekilde devam ettiriyoruz" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Barış Manço Parkı vatandaşlarla birlikte hizmete açıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Faruk Polat