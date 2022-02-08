Barış Manço ile Cem Karaca kardeş mi? Barış Manço kimdir? Cem Karaca kimdir?

Barış Manço ile Cem Karaca kardeş mi sorusunun yanıtı magazin gündeminde merak edilen konular arasında yer alıyor. 2010 yılında ilk kez gündeme gelen iddia zaman zaman gündeme gelen konular arasında yerini alıyor. Peki, Barış Manço ile Cem Karaca, baba bir anne ayrı kardeş mi?

BARIŞ MANÇO İLE CEM KARACA KARDEŞ Mİ?

2010 yılında Habertürk'te kaleme alınan bu iddia ilk kez, Cem Karaca'nın Almanya'da olduğu yıllarda senelerce yanında kaldığı ev arkadaşı İbrahim Hızlı'nın kaleme aldığı özel bir mektupla gündeme gelmişti. Cem Karaca'nın eşi İlkim Karaca'nın da konuya dahil olarak iddiayı şu sözlerle doğruladığı belirtildi:

"Evet, Cem bana Barış Manço'nun ağabeyi olduğundan bahsetti.''

Ancak konuya dair bir DNA testi de bulunmamaktadır.

BARIŞ MANÇO KİMDİR?

2 Ocak 1943 tarihinde İstanbul´da doğdu. Sahnelerle ilk kez 1958 yılında Galatasaray Lisesi´nde öğrenciyken tanıştı. Galatasaray Lisesi´ni bitirdikten sonra yüksek öğrenimini tamamlamak için Belçika´daki 'Kraliyet Güzel Sanatlar Akademisi´ne gitti.

TÜRK TELEVİZYONCULUĞUNDA REKOR KIRDI

Grubu 'Kurtalan Ekspres' ile beraber Türkiye´de ve yurtdışında birçok ülkede konserler verdi. Yaptığı 200´den fazla beste sayesinde 12 altın ve 1 platin albüm kazandı. Ayrıca bu besteler Arapça, Japonca, Farsça, İngilizce ve Fransızca gibi birçok dile çevrilerek farklı sanatçılar tarafından yorumlandı.Manço´nun şarkıcı ve besteci kişiliği, sunucu ve program yapımcısı kişiliğiyle de birleşerek ortaya herkesin çok sevdiği 'Barış Manço' çıktı. Ekranların en sevilen eğlence ve kültür programlarından biri olan '7´den 77´ye', ilk olarak 1988 yılında TRT1´de yayınlanmaya başladı. 1998 yılının Haziran ayında 378. kez ekrana gelerek Türk televizyonculuğunda ulaşılması zor bir rekoru kırdı.

2 Ocak 1975 tarihli Baba Bizi Eversene, sanatçının tek sinema filmidir. Barış Manço bu filmde başrol oynamış ve filmin müziklerini Kurtalan Ekspres ile beraber yapmışlardır. 1993 yılında Milliyet Gazetesi'nde Oku Bakiim başlığıyla konularını günlük hayattan alan köşe yazısı yazmaya başladı ve 1995 yılına kadar yazmaya devam etti. 1998 yılında turizm sektörüne girerek Muğla'nın Bodrum ilçesi Akyarlar köyünde Club Manço adında devre tatil ve otelden oluşan 600 kişi kapasiteli bir tatil köyü açtı. Tesisin açılışını Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel yapmıştır.

"TÜRKİYE'NİN EVLİYASI" LAKABINI KAZANDI

Türkiye'de temel eğitimin beş yıldan 8 yıla çıkarılmasına destek olmak amacıyla eşi Lale Manço ile birlikte İstanbul'un Tuzla ilçesinde bir okul yaptırdı. 1997 yılında inşasına başlanan 30 derslikli Tuzla Barış Manço İlköğretim Okulu 2000 yılında eğitime başladı. 'Türkiye´nin Evliyası' lakabını da kazanan sanatçının, 'Barış Manço Live In Japan' (1996) adlı albümü, Japonya´daki konserinin canlı kayıtlarının olduğu bir albüm. Bu albümün özelliği, Manço´nun bizlere veda etmeden önce yayınladığı son albüm olmasıydı. 31 Ocak 1999 tarihinde İstanbul'da öldü.

CENAZESİ KANALLARDA KESİNTİSİZ YAYINLANDI

Gittiği ülkelerden topladığı 310 adetlik fotoğraf makinesi koleksiyonu bulunmaktaydı. Bu koleksiyonunu ölmeden önce Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin Cağaloğlu'nda bulunan Basın Müzesi'ne bağışlamıştır. 31 Ocak 1999 gece saat 23:30 civarında İstanbul'un Moda semtindeki evinde kalp krizi geçirdi ve kaldırıldığı Siyami Ersek Göğüs-Kalp-Damar Cerrahisi Hastanesi'nde aynı gece saat 01:30'da hayatını kaybetti.Daha önce 1983 yılında bir kalp spazmı geçirmişti. 1991 yılında Devlet sanatçısı unvanı aldığından dolayı cenazesi için devlet töreni düzenlendi. Bu töreni TRT, Kanal D ve Kanal 6 canlı olarak kesintisiz yayınladı.STV ve Star televizyonları Manço Köşk'ten sevenlerinin düşüncelerini gün boyunca aralıksız paylaştı.

CEM KARACA KİMDİR?

Karaca, 5 Nisan 1945'de Ìstanbul'da dünyaya geldi. Toto Karaca ve Mehmet Karaca'nin ilk çoçuğu olan Cem Karaca, müzikle ilk tanışması annesinin teyzesi Rosa'nın piyano notaları ve piyano nağmeleri öğretmesi ile oldu. 14 yaşında Ìzmir'de tatil sırasında aşık olduğu kız için Johnny Guitar adlı şarkıyı söyleyen usta sanatçı, annesini etkilemiştir. Anne Toto Karaca oğlunun müziğe yönelmesinde en önemli etken olmuştur.

Profesyonel anlamda ilk çalışmaları Rockn Roll türünde olmuş ve 1963 senesine doğru "Dinamitler" adı ile arkadaşları ile kurduğu grupla sahne almaya başladı. Aynı sene "Dinamilter" grubunun dağılması sonrası "Bekledikleriniz" ile dönüş yaptı. Bir süre sonra "Bekledikleriniz" grubunu Gökçen Kaynatan'ın grubu izledi. Gokçen Kaynatan'ın grubuyla müzik hayatını sürdüren Cem Karaca, gruptan ayrıldıktan sonra tiyatro ile ilgilendi.

APAŞLAR GRUBU İLE BÜYÜK BAŞARI ELDE ETTİ

Cem Karaca, 1964 yılında "Cem Karaca – Jaguarlar" grubunu kurdu. 1967 – 1969 yılları arasında Apaşlar grubu, Hürriyet gazetesinin düzenlediği altın mikrofon yarışmasında ikinci oldu. Apaşlar'ı Kardaşlar grubu takip etti. Kardaşlar, Dadaloğlu çalışmasıyla başarıyı yakaladı. Bu gruptan da ayrılan Karaca, Moğollar grubu ile çalışmalarını sürdürdü. Moğollar grubunun dağılması Cem Karaca'nın Dervişan grubunu kurmasına neden oldu. Grup, politik – rock ve progressive rock çalışmalarıyla biliniyordu. Karaca ilk stüdyo albümü "Yoksulluk Kader Olamaz"ı Dervişan ile çıkardı.

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