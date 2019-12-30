Barış Ayhan'dan 'belediye binası' açıklaması

30.12.2019 13:49 | Son Güncelleme: 30.12.2019 13:54

Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Sinop ziyareti sırasında gündeme getirdiği Sinop Belediyesi binasının, Özel İdare İş Hanının ve Özakman İş Hanının taşınması konusunda açıklamalarda bulundu.



Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan yaptığı konuşmada, "Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un ziyaretinde söylediği belediye binasının taşınması için 1 milyon TL tahsis edildi. Bu paranın da, 700 bin TL'si belediyenin taşınma giderleri için, 300 bin TL'si de sokak iyileştirmeleri için kullanacağımız bir para. 300 bin TL'nin, Sinop Belediyesi, Özakman İş Hanının ve Özel İdare İş Hanının yıkıldıktan sonra yolun karşı tarafında; Atatürk Caddesi'nin doğu kısmında kalan binaların dış cephelerinin giydirilmesiyle ilgili sokak iyileştirmeleri projesi için kullanılacak. Onun da projesi hazır. Yaklaşık maliyetlerini çıkardık. 1 milyon 150 bin TL tutuyor. Geçtiğimiz hafta İller Bankası Genel Müdür Yardımcısı ile görüştük, bu işi mayıs ayının sonuna kadar uygulamasını bitirmek ve yaz sezonundan önce hazır olmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.



"Belediyenin bir kısmı merkezde kalacak"



Başkan Ayhan şöyle devam etti: "Belediye binasının taşınma noktasında da yeni bir bina yapıp taşınmadan önce bir iki yıl geçici hizmet vereceğimiz bir binaya geçeceğiz. Yerler için Milli Emlak'tan birkaç yere tahsis yazısı yazdık. Ama binalar hep kent merkezinin dışında. Bostancılı'da Pervane Tepesi'nde var. Sanayi sitesinin olduğu bölgelerde var. Vatandaşlarımızın da birinci derecede belediyecilik alma noktasında oralara kadar yorulmamaları için şu anda Aşıklar Düğün Salonu olarak kullanılan eski konservatuvar binasındaki kiracımızı oradan tahliye edeceğiz. Orada fiziki düzenlemeleri yapıp vatandaşın belediyeyle olan işlerini, halkla ilişkiler, basın yayın, zabıta müdürlüğü, gelir servisi, su tahsilat vezneleri gibi şubeleri onun içerisinde barındıracağız. Onun dışındaki şubeleri de şehir dışında geçici olarak hizmet vereceğiz."



"Kamu kampüsü kurmak istiyoruz"



Ayhan, valilik ve adliye binasıyla kampüs içinde olmak istediklerini ifade etti. Ayhan, "Peki biz neden şimdi yeni bina yapımına başlamıyoruz diye sorulursa, sebebimiz valilik binasıyla adliye sarayının henüz taşınmamış olmasıdır. Biz istiyoruz ki valilik ve adliye binası nereye taşınacaksa kesinleşsin, gidelim biz de belediye binasını onların yanına yapalım. Çünkü bu üç binanın yan yana bir kampüs içerisinde olması lazım. Vatandaşlar gelmeli, hem valilik hem belediye hem adliye işlemlerini halledip dönmeli. Farklı yerlere taşınmamak konusunda uğraş sergiliyoruz. Valilik ve adliyenin taşınma bölgesinin netleşmesini bekliyoruz" şeklinde konuştu.



"Esnaflarımız kesinlikle mağdur olmamalı"



Ayhan açıklamasını şöyle tamamladı:



"Belediye ve Özakman İiş Hanının yıkımına başlamadan önce de önceliğimiz, orada bulunan 68 tane büromuz var. 24 tanesi dükkan ve ticarethane, 44 tanesi de ofis ve bürolar. Mutlaka ve mutlaka burası yıkılırken bu vatandaşlarımız bu esnafımız mağdur edilmeden, onları zor duruma düşürmeden yolumuza devam etmek istiyoruz." - SİNOP

Kaynak: İHA