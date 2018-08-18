Barış Aydın: "Bu Savaşı Biz Kazanacağız"

AK Parti Ankara Milletvekili Barış Aydın, Türkiye'nin kendine yönelik ekonomik saldırıyı, devleti ve milletiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde kenetlenip, milli birlik ruhu ile püskürteceğini ifade ederek, "Küresel güç olma yolundaki Türkiye'ye çelme takmak istiyorlar. Bize diz çöktüremeyecekler, gayretleri boşa çıkacak" dedi.

AK Parti Ankara Milletvekili Barış Aydın, ABD'nin siyasi ve ekonomik yaptırımlar, dövizde spekülatif ataklar ve çeşitli komplolarla Türkiye'ye karşı başlattığı savaştan Türkiye'nin galip çıkacağını bildirdi.

Barış Aydın yaptığı açıklamada, ABD'li Pastör Andrew Brunson'un Türkiye'deki tutukluluğu üzerinden iki ülke ilişkilerinde yaşanan gerilimi değerlendirdi. ABD yönetiminin, Türkiye'deki faaliyetleri ve FETÖ ile ilişkileri dolayısıyla yargılama sürecine tabi olan Brunson'un serbest bırakılması yönündeki baskı ve dayatmaların, Türkiye'nin hukuk sistemine ve egemenlik haklarına saygısızca müdahale niteliği taşıdığını belirten Aydın, "Brunson bahane edilerek ülkemize yönelik bir ekonomide terör estiriliyor. Yoksa 15 Temmuz'da başaramadıklarını bu bahaneyle mi gerçekleştirmek istiyorlar" dedi.

Aydın, ABD'nin; bir NATO ülkesi olan Türkiye'nin başarılı ve gayretli çalışmalar gerçekleştiren iki bakanı hakkında aldığı kararın müttefiklik ve stratejik ortaklık konseptiyle bağdaşmadığını belirtti. Türkiye'nin uluslararası kuruluşlardan kredi almasını engelleyen karar ve Türk malı çelik ve alüminyumda gümrük vergisinin iki katına çıkarılmasıyla ABD'nin olayı ekonomik savaşa dönüştürdüğünü belirten Aydın, dövizde spekülatif ataklarla kurları yükselterek Türkiye'yi ekonomik açıdan zor durumda bırakmak istediklerini anlattı.

"Türkiye'den korkuyorlar"

Aydın, Türkiye'ye karşı açık bir saldırı, ekonomik bir savaş olduğunu belirterek, "Tehditle, yaptırımla yıldıracakları o eski Türkiye yok artık. Ne yaparlarsa yapsınlar Türkiye'nin iradesini kıramayacaklar. Bu ekonomik savaşta güçlü duracağız, birlik ve beraberliğimizi bozmayacağız ve savaşı biz kazanacağız" dedi. ABD'nin Türkiye'ye karşı başlattığı ekonomik savaşın, 24 Haziran seçimlerinin hemen ardından gelmesinin ise "manidar" olduğunu vurgulayan Aydın, "Türkiye, 2003'ten bu yana istikrarla sürdürdüğü büyüme, kalkınma yürüyüşünü; Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile geçtiğimiz güçlü lider hızlı karar döneminde üst bir platoya taşımıştır. Türkiye'nin önü açılmıştır. Zaten Türkiye'nin bölgesel lider ve küresel güç olmasından korkuyorlar. Bizi paçalarımızdan tutup aşağı çekmek istiyorlar. Ancak başaramayacaklar" ifadesini kullandı.

Bayram ve milli birlik ruhu

Aydın, Türkiye'nin bu saldırıyı püskürteceğinden kuşkusu olmadığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"ABD, Türkiye'ye karşı başlattığı ekonomik savaşta, baskı, tehdit ve çeşitli yaptırımlarla, dövize, faize yönelik spekülatif ataklarla bizi köşeye sıkıştırmak, ekonomimize darbe vurmak, bölgesel ve küresel güç olma yolunda Türkiye'ye çelme takmak istiyor. Bu yaptırımlar, tehdit ve şantajlar bizi yıldıramaz, yolumuzdan alıkoyamaz. Türkiye'ye diz çöktüremeyecekler. Spekülatif biçimde yükselttikleri döviz kurları, vatandaşlarımızın akın akın bankaya, döviz bürosuna koşarak döviz bozdurması sonucu düşüşe geçmiştir. Ellerindeki dövizleri bozduran vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bundan sonra daha çok çalışacak, daha çok üretecek, daha çok ihracat yapacağız. Önümüz Kurban Bayramı. Bayramlar, milli birlik ruhunun zirveye çıktığı, bizi biz yapan günlerdir. Bu savaşta devleti ve milletiyle tüm Türkiye olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliği ve rehberliğinde tek vücut olup kenetleneceğiz. Bu saldırılara karşı güçlü ve kararlı durduğumuz sürece, Türkiye'yi zor durumda bırakma gayretleri boşa çıkacaktır. Bu vesileyle tüm vatandaşlarımızın ve İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum." - ANKARA