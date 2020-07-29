Barış Atay kimdir? Barış Atay nereli, kaç yaşında? Barış Atay dizileri Barış Atay Mengüllüoğlu, Arka Sıradakiler adlı gençlik dizisi ile adını duyurdu. Oyuncu, Almanya'da doğdu ancak eğitimini Antakya'da sürdürdü. Lisans eğitimini ise tiyatro üzerine aldı. Barış Atay kaç yaşında?

Barış Atay, Türkiye İşçi Partisi'nden 27. Dönem Hatay Milletvekili olarak TBMM'de yer alıyor. Oyuncu ve yönetmen Beste Sultan Kasapoğulları ile evli olan Atay'ın bir de çocuğu bulunuyor. Oyuncular Sendikasının kurucu üyeleri arasındadır. Barış Atay hayatı haberimizde.

BARIŞ ATAY KİMDİR?

Barış Atay Mengüllüoğlu, 1981 yılında Seyfiddin ve Nihal çiftinin oğlu olarak Almanya, Wilhelmshaven'da dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğrenimini Antakya'da tamamlayan Atay, 1999 yılında girdiği Çukurova Üniversitesi Biyoloji Bölümünü 2003'te bıraktı ve 2004'te Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümüne girdi, 2009'da eğitimini tamamladı.

KADIKÖY EMEK TİYATROSU'NUN KURUCULARINDAN

Birçok profesyonel tiyatro oyununda, TV dizisinde ve sinema filminde rol alan Atay, Kadıköy Emek Tiyatrosunun ve Barikat Filmin kurucularındandır. Eksik ve Aden isimli iki sinema filminin yönetmenliğini üstlendi. TİP Kurucu Meclis Üyesi, Oyuncular Sendikasının kurucu üyelerindendir. Hacı ve Şöhret adlı dizilerinde, ayrıca Kavuk ve Zincirbozan adlı filmlerde de rol aldı. Adını duyurduğu karakter ise Arka Sıradakiler dizisinde canlandırdığı Saffet ile oldu.

HDP'DEN MİLLETVEKİLİ SEÇİLDİ

22 Kasım 2013'te Redhack soruşturması kapsamında gözaltına alındı ve 3 gün sonra serbest bırakıldı. 2018 Türkiye genel seçimleri için Halkların Demokratik Partisi'nden milletvekili adayı oldu. 24 Haziran 2018 seçim sonuçlarına göre Hatay milletvekili seçildi. 11 Ekim 2018 tarihinde Türkiye İşçi Partisi'ne geçti.

Barış Atay, 8 Mart 2013'te Beste Sultan Kasapoğulları ile dünyaevine girdi ve bu evlilikten bir de oğlu oldu.

FİLMLERİ VE DİZİLERİ

Televizyon dizileri

Hayat Devam Ediyor - (Kürşat Hazar)

Arka Sıradakiler - (Saffet)

Hacı

Kavuk

Şubat - (Farid)

Filmler

Damat Koğuşu (film) (Hüseyin)

Zincirbozan

Kavuk

Güzel Günler Göreceğiz

Eksik