Barış Atay kimdir? Barış Atay nereli, kaç yaşında? Barış Atay dizileri
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Barış Atay kimdir? Barış Atay nereli, kaç yaşında? Barış Atay dizileri

Barış Atay Mengüllüoğlu, Arka Sıradakiler adlı gençlik dizisi ile adını duyurdu. Oyuncu, Almanya'da doğdu ancak eğitimini Antakya'da sürdürdü. Lisans eğitimini ise tiyatro üzerine aldı. Barış Atay kaç yaşında?

Barış Atay kimdir? Barış Atay nereli, kaç yaşında? Barış Atay dizileri
29.07.2020 15:32 | Son Güncelleme: 29.07.2020 15:36

Barış Atay, Türkiye İşçi Partisi'nden 27. Dönem Hatay Milletvekili olarak TBMM'de yer alıyor. Oyuncu ve yönetmen Beste Sultan Kasapoğulları ile evli olan Atay'ın bir de çocuğu bulunuyor. Oyuncular Sendikasının kurucu üyeleri arasındadır. Barış Atay hayatı haberimizde.

BARIŞ ATAY KİMDİR?

Barış Atay Mengüllüoğlu, 1981 yılında Seyfiddin ve Nihal çiftinin oğlu olarak Almanya, Wilhelmshaven'da dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğrenimini Antakya'da tamamlayan Atay, 1999 yılında girdiği Çukurova Üniversitesi Biyoloji Bölümünü 2003'te bıraktı ve 2004'te Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümüne girdi, 2009'da eğitimini tamamladı.

KADIKÖY EMEK TİYATROSU'NUN KURUCULARINDAN

Birçok profesyonel tiyatro oyununda, TV dizisinde ve sinema filminde rol alan Atay, Kadıköy Emek Tiyatrosunun ve Barikat Filmin kurucularındandır. Eksik ve Aden isimli iki sinema filminin yönetmenliğini üstlendi. TİP Kurucu Meclis Üyesi, Oyuncular Sendikasının kurucu üyelerindendir. Hacı ve Şöhret adlı dizilerinde, ayrıca Kavuk ve Zincirbozan adlı filmlerde de rol aldı. Adını duyurduğu karakter ise Arka Sıradakiler dizisinde canlandırdığı Saffet ile oldu.

Barış Atay kimdir? Barış Atay nereli, kaç yaşında? Barış Atay dizileri

HDP'DEN MİLLETVEKİLİ SEÇİLDİ

22 Kasım 2013'te Redhack soruşturması kapsamında gözaltına alındı ve 3 gün sonra serbest bırakıldı. 2018 Türkiye genel seçimleri için Halkların Demokratik Partisi'nden milletvekili adayı oldu. 24 Haziran 2018 seçim sonuçlarına göre Hatay milletvekili seçildi. 11 Ekim 2018 tarihinde Türkiye İşçi Partisi'ne geçti.

Barış Atay, 8 Mart 2013'te Beste Sultan Kasapoğulları ile dünyaevine girdi ve bu evlilikten bir de oğlu oldu.

FİLMLERİ VE DİZİLERİ

Televizyon dizileri

Hayat Devam Ediyor - (Kürşat Hazar)

Arka Sıradakiler - (Saffet)

Hacı

Kavuk

Şubat - (Farid)

Filmler

Damat Koğuşu (film) (Hüseyin)

Zincirbozan

Kavuk

Güzel Günler Göreceğiz

Eksik

İlgili Haberler

Emrah Parlak kimdir? Bülent Emrah Parlak nereli, kaç yaşında?
Emrah Parlak kimdir? Bülent Emrah Parlak nereli, kaç yaşında?
Solmaz Çiros kimdir? Solmaz Çiros nereli, kaç yaşında?
Solmaz Çiros kimdir? Solmaz Çiros nereli, kaç yaşında?
Murat Övüç kimdir? Murat Övüç nereli, kaç yaşında?
Murat Övüç kimdir? Murat Övüç nereli, kaç yaşında?

Manşet

Haberler

Trafik kazası geçirerek ölümden dönen Alişan, ailesinin güvenliği için 3 yeni araç aldı Magazin
Trafik kazası geçirerek ölümden dönen Alişan, ailesinin güvenliği için 3 yeni araç aldı
Belediye başkanı ile yasak aşk yaşadığı öne sürülen kadın: Çıplak fotoğraf bana ait Politika
Belediye başkanı ile yasak aşk yaşadığı öne sürülen kadın: Çıplak fotoğraf bana ait
İzmit Belediyesi'nin 80 gün önce fide diktiği bahçeden 1,5 ton mahsul toplanacak Ekonomi
İzmit Belediyesi'nin 80 gün önce fide diktiği bahçeden 1,5 ton mahsul toplanacak
Sokak ortasındaki kanlı infazı kameralar kaydetti Güncel
Sokak ortasındaki kanlı infazı kameralar kaydetti
Cumhurbaşkanlığı seçiminde çatı aday olarak adı geçen Mansur Yavaş ankette rakiplerini geride bıraktı Politika
Cumhurbaşkanlığı seçiminde çatı aday olarak adı geçen Mansur Yavaş ankette rakiplerini geride bıraktı
Genç kız, 'Üniversite mezunu koyuncu' afişi ile kurban pazarının ilgi odağı oldu Yaşam
Genç kız, 'Üniversite mezunu koyuncu' afişi ile kurban pazarının ilgi odağı oldu
Ailevi meseleleri olan kadının söylediği DEAŞ yalanı ortalığı karıştırdı
Ailevi meseleleri olan kadının söylediği DEAŞ yalanı ortalığı karıştırdı
Ülkeyi karıştıran ses kaydı: Kocam cinsel ilişki karşılığı öğrencilerin notunu artırdı
Ülkeyi karıştıran ses kaydı: Kocam cinsel ilişki karşılığı öğrencilerin notunu artırdı
Kurbanlık yüklü kamyon şarampole devrildi: 3 kişi yaralandı, çok sayıda hayvan telef oldu
Kurbanlık yüklü kamyon şarampole devrildi: 3 kişi yaralandı, çok sayıda hayvan telef oldu
Kurban Bayramı öncesi korkutan açıklama! Gaziantep'te 18 bin kişi karantinada
Kurban Bayramı öncesi korkutan açıklama! Gaziantep'te 18 bin kişi karantinada
İzmir'deki park kavgasında şiddete maruz kalan talihsiz kadın ölümden döndü
İzmir'deki park kavgasında şiddete maruz kalan talihsiz kadın ölümden döndü
Son Dakika: Memurlara WhatsApp yasağı mı geldi? Cumhurbaşkanlığı'ndan çok konuşulan iddiaya yanıt
Son Dakika: Memurlara WhatsApp yasağı mı geldi? Cumhurbaşkanlığı'ndan çok konuşulan iddiaya yanıt
Başkan, eşiyle yasak aşk yaşadığı öne sürülen şoförünü ikna etmeye çalışmış: Ben sana yamuk yapmam
Başkan, eşiyle yasak aşk yaşadığı öne sürülen şoförünü ikna etmeye çalışmış: Ben sana yamuk yapmam
'Terlikli İZBAN kekosu' diye küçümsenen genç, 5 yıl sonra roman yazdı
"Terlikli İZBAN kekosu" diye küçümsenen genç, 5 yıl sonra roman yazdı
Çocuklarına mesaj atıp intihar edeceğini söyleyen baba, ekipleri harekete geçirdi
Çocuklarına mesaj atıp intihar edeceğini söyleyen baba, ekipleri harekete geçirdi
Aksaraylı çiftçiler, olmaz denilen çorak topraklarda organik kavun karpuz yetiştirdi
Aksaraylı çiftçiler, olmaz denilen çorak topraklarda organik kavun karpuz yetiştirdi
Devlet Bahçeli, YKS şampiyonu Ümit Can'a sahip çıktı
Devlet Bahçeli, YKS şampiyonu Ümit Can'a sahip çıktı
Konya'da boğazı kesilen kişi, tek elle aracını kullanarak tedaviye koştu
Konya'da boğazı kesilen kişi, tek elle aracını kullanarak tedaviye koştu
'Bırak dağınık kalsın' diyen Merve Boluğur, yatak pozunu paylaştı
"Bırak dağınık kalsın" diyen Merve Boluğur, yatak pozunu paylaştı
500 TL'lik trafik cezasını ödemeyen akrabasını bıçaklayarak öldürdü
500 TL'lik trafik cezasını ödemeyen akrabasını bıçaklayarak öldürdü
Kerem Bürsin, son yolculuğuna uğurlanan babaannesinin cenaze törenine katılmadı
Kerem Bürsin, son yolculuğuna uğurlanan babaannesinin cenaze törenine katılmadı
Yargıtay'dan emsal karar: Mesai saatleri içerisinde uyuyan tazminatsız kovulur
Yargıtay'dan emsal karar: Mesai saatleri içerisinde uyuyan tazminatsız kovulur
Beren Saat, Kenan Doğulu ile evliliklerinin 6. yılını kutladı
Beren Saat, Kenan Doğulu ile evliliklerinin 6. yılını kutladı
Tulumuna 'Datome' yazan hemşireye ünlü basketbolcu forma hediye etti
Tulumuna "Datome" yazan hemşireye ünlü basketbolcu forma hediye etti
Seda Sayan, sosyal medya yasasının ardından Erdoğan'a teşekkür etti
Seda Sayan, sosyal medya yasasının ardından Erdoğan'a teşekkür etti
Barcelona, Juventus'a takaslandıktan sonra tesislere geri dönmeyen Arthur'a dava açacak
Barcelona, Juventus'a takaslandıktan sonra tesislere geri dönmeyen Arthur'a dava açacak
Genç şarkıcı Aleyna Tilki, süper mini eteğiyle dans ettiği anları paylaştı
Genç şarkıcı Aleyna Tilki, süper mini eteğiyle dans ettiği anları paylaştı
Türkücü İzzet Yıldızhan'ın fenomen genç kıza attığı özel mesajları ifşa oldu
Türkücü İzzet Yıldızhan'ın fenomen genç kıza attığı özel mesajları ifşa oldu
55 yaşındaki İngiliz model Elizabeth Hurley, bikinili pozlarıyla gençlere taş çıkarttı
55 yaşındaki İngiliz model Elizabeth Hurley, bikinili pozlarıyla gençlere taş çıkarttı
Google, Türkiye'de alışveriş reklamlarını 10 Ağustos itibarıyla kaldıracak
Google, Türkiye'de alışveriş reklamlarını 10 Ağustos itibarıyla kaldıracak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Osman Kavala Devlet Bahçeli Vladimir Putin Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Beyonce Kerem Bursin Acun Ilıcalı Gülben Ergen
Spor İrfan Buz Cüneyt Çakır Yılmaz Vural Nihat Özdemir Emre Belözoğlu
Daha Fazla Dha İzmir Ankara Bayram
Şu an buradasınız: Barış Atay kimdir? Barış Atay nereli, kaç yaşında? Barış Atay dizileri - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.7.2020 15:40:49. #1.14#
title