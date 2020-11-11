Barış Akarsu'yun hayatı film mi oluyor? Barış Akarsu Kimdir? Barış Akarsu doğum günü ne zaman?

2007 yılındaki trajik vefatıyla tüm Ülkeyi yasa boğan, buğulu sesi ve sevimli tavırları ile herkesi kendine hayran bırakan Barış Akarsu'yun hayatı film mi oluyor? Barış Akarsu Kimdir? Barış Akarsu doğum günü ne zaman?

Barış Akarsu Türk müziğinde oldukça kaliteli bir yerde, vefatının üzerinden 13 yıl geçmes,ne rağmen hala o yeri sapasağlam koruyan oldukça özel bir sesti. Peki, Barış Akarsu'yun hayatı film mi oluyor? Barış Akarsu Kimdir? Barış Akarsu doğum günü ne zaman?

BARIŞ AKARSU KİMDİR?

29 Haziran 1979'da Bartın'da doğan ve maalesef 4 Temmuz 2007'de Bodrum'da elim bir kazada vefat eden Barış Akarsu, Türk rock müziği yapan şarkıcı, söz yazarı ve oyuncuydu. Çocuk yaşlardan itibaren müziğe ilgisinden dolayı gitar çalmaya başlamıştır. 2004 profesyonel anlamda müzik yapmak için atv'de yayınlacak olan Akademi Türkiye'de adlı yarışmaya arkadaşlarının ısrarı üzerine katılmıştır. Uzun süre kaldığı yarışmada Haluk Levent ve Deniz Arcak gibi birçok isimle düette yapmıştır. Finaline kaldığı yarışmadan birinci olarak ayrılmıştır. Yarışma bittikten sonra ilk albümünün hazırlıklarına başlamıştır. 2004 yılının Temmuz ayında ilk albümünün kayıtlarına başladı. Beş ay kadar süren kayıtlar sonrasında Islak Islak adını verdiği ilk albümünü 30 Aralık 2004 tarihinde yayınladı. Albümden ilk olarak söz ve müziği Cem Karaca'ya ait olan ve albümle aynı adı taşıyan "Islak Islak" adlı parçayı yayınlamıştır ve oldukça ses getiren bir şarkı olmuştur. Albüm yayınlandıktan bir hafta sonra bir tanıtım konseri yapmıştır ve konser büyük bir ilgi görmüştür. Albümde "Islak Islak" parçasının yanı sıra, "Mavi", "Kimdir O", "Bir Kasaba Akşamı" ve "Amasra" gibi şarkılar oldukça beğenilmiştir ve bu parçalara video klipte çekmiştir. Ayrıca albümde bir ilahi olan ilahi olan "Gel Gör Beni Aşk Neyledi" adlı parçayı da seslendirmiş ve kliplendirmiştir. 2005 yılında birçok konser vermiştir. Bunun haricinde radyo ve televizyon programlarına da katılmıştır. İlk albüm oldukça ses getirmiştir ve Barış Akarsu, Türkiye çapında tanınmaya başlanmıştır. 2006 yılının başlarında ise ikinci albümünün kayıtlarına başlamıştır. Düşmeden Bulutlarda Koşmam Gerek adını verdiği albümünü 3 Temmuz 2006 tarihinde yayınlamıştır. Albümde yer alan "Ben" ve "Yeter Be" adlı parçaların söz ve müziği Barış Akarsu'ya aittir. "Vurdum En Dibe Kadar" kadar adlı parçanın klibini albüm çıktığında yayınlamıştır. Albümün çıktıktan kısa bir süre sonra Star TV'de yayınlanmaya başlayan Yalancı Yarim adlı dizinin başrolünde Merve Sevi ile birlikte oynamaya başlamıştır. "Yaz Demedim" adlı parçasının klibini ise bu dizinin çekimlerinde çekmiştir. Ayrıca dizi içinde birkaç şarkı yapmıştır. Barış Akarsu için 2006 ve 2007 yılları oldukça yoğun ve kariyeri içinde olumlu yönde geçmiştir. 9 Mayıs 2007 tarihinde gerçekleştirilen 13. Kral TV Video Müzik Ödülleri En İyi Rock Sanatçısı Ödülünün sahibi olmuştur ve ödülü Murat Göğebakan'ın elinden almıştır. Dizi çekimleri ve konserler devam ederken yirmi sekizinci doğum günü olan 29 Haziran 2007 Cuma akşamı saat 22:30 civarında, Muğla ilinin Bodrum ilçesine 5 kilometre mesafede olan Torba Kavşağı'nda bir trafik kazası geçirdi. Beş gün yoğun bakımda kalan Barış Akarsu, 4 Temmuz 2007 tarihinde hayatını kaybetti. Ölümünden altı ay sonra stüdyoda ve oynadığı dizide seslendirdiği parçalardan oluşan parçaların yer aldığı Ayrılık Zamansız Gelir (2008) adlı albümü yayınlandı. Albümde ayrıca on bir tane video klibin yer aldığı bir DVD'de yer almaktadır.

BARIŞ AKARSU HAYATI?

Barış Akarsu, 29 Haziran 1979 tarihinde Hatice ve Selahattin Akarsu'nun oğulları olarak Amasra, Bartın'da dünyaya geldi. Okul hayatına Fatih Sultan Mehmet ilkokulunda başladı ve ardından ortaokul öğrenimini bitirdi. Ortaokuldan sonra Amasra Lisesine gitti ve burada lise öğrenimini tamamladı. Barış Akarsu küçük yaşlarda iken şehre gelen müzisyenleri seyrederek onlardan ilham aldı ve daha sonrasında mızıka, flüt, klavye ve gitar gibi enstrümanlar çalmaya başladı. Barış Akarsu çocukluk yıllarında müziğin yanı sıra spora da ilgi duymaktaydı. Dört yıl boyunca basketbol oynadı ve ardından karate ile ilgilendi. Bir süre daha bu sporlara devam ettikten sonra lise yıllarında Amasra Yelken Kulübü'nde profesyonel olarak yelkencilik yaptı. Liseyi bitirdikten sonra müzisyenliğin yanı sıra animatörlükte yaparak Antalya'da kaldı. Ardından Karadeniz Ereğli'ye yerleşti ve buradaki barlarda müzisyen olarak çalmaya başladı. Barış Akarsu diğer yandan buradaki yerel radyo ve televizyon için programlar hazırlamaya başladı. Bir süre amatör olarak barlarda ve bazı yerlerde müzisyenlik yaptı ve bunun yanı sıra Ankara'da barmenlik ve garsonluk gibi ekstra olarak bazı işlerde yapmaya başladı. 2004 yılında atv kanalında başlayacak olan Akademi Türkiye adlı yarışmaya arkadaşlarının ısrarı üzerine katıldı. Yarışmada seyirciler tarafından yoğun ilgi ve sevgiyle karşılandı. Yarışmada seslendirdiği şarkılar oldukça beğenildi. Rock ve Anadolu rock tarzında şarkılar söyledi ve izleyiciler tarafından olumlu tepkiler almaya başladı. Yarışmada gördüğü ilgiden dolayı finale kadar gelerek birinci oldu.

BARIŞ AKARSU VEFATI

Barış Akarsu, yirmi sekizinci doğum günü olan 29 Haziran 2007 Cuma akşamı saat 22:30 civarında, Muğla ilinin Bodrum ilçesine 5 kilometre mesafede olan Torba Kavşağı'nda bir trafik kazası geçirdi. Otomobilde bulunan Zeynep Koçak ve Nalan Kahraman olay yerinde öldü. Barış Akarsu ise hastaneye kalbi durmuş olarak getirilmiş ve acil serviste kalbi yeniden çalıştırılmıştır. Özel Bodrum Hastanesi'ne kaldırılan Barış Akarsu, beş günlük yoğun bakımın ardından 4 Temmuz 2007 Çarşamba günü saat 20:10 sularında hayatını kaybetti ancak ölümü 23:10'da açıklandı. Özel Bodrum Hastanesi önünde yoğun bakımda kaldığı sürece sevenleri nöbet tutmuş ve iyileşeceğini ümit etmiştir. 20:10 sularında kalbi durduktan sonra tekrar çalıştırılmaya çalışıldığı söylenmiştir. Vefatının ardından Yalancı Yarim dizisi ve yeni hazırladığı albüm yarım kalmıştır. 2008 yılının Ocak ayında dizide söylediği şarkılardan oluşan bir derlemenin de içinde olduğu ve 28 yıllık hayatından kesitlerin paylaşıldığı bir belgesel DVD çıkarılmıştır. Genç yaşta hayata veda eden Akarsu, Amasra'da toprağa verilmiştir.

Merhum sanatçının heykeli, Tankut Öktem tarafından yapılmıştır. 3 metre olacak olan bu heykeli Öktem'in vefat etmesinden dolayı yardımcıları tarafından tamamlanmıştır. Başarıyla tamamlanan heykel, sanatçının ölüm yıldönümü olan 4 Temmuz 2008'de, Birinci Barış Akarsu Kültür ve Sanat Festivali'nde Amasra'ya dikilmiştir. Ölümünün birinci yılında kaza yaptığı kavşağın adı, "Barış Kavşağı" olarak değiştirilmesine karar verildi ve ölüm kavşağı olarak nitelendirilen noktada var olan kusurun giderilmesi için 2009 yılının Aralık ayında çalışmalar başlatıldı. Çalışmalar 2012 yılında tamamlandı ve kavşak kullanıma açıldı.

BARIŞ AKARSU'YUN HAYATI FİLM Mİ OLUYOR?

Kısa sürede kendini Türk Haklına sevdirmeyi başaran, eşsiz sesi ile Türk Rock sevenleri etkileyen sanatçının hayatının film olacağı çok kısa bir süre önce Instagram üzerinden açıklandı. Açıklamanın hemen ardından yüzlerce beğeni alan gönderide, en çok soru alan konulardan biri de Barış Akarsu filminin başrol oyuncusu kim olacağı yönünde oldu. Konu hakkında henüz açıklama yapılmazken, filmin vizyona gireceği tarih de henüz bilinmiyor.