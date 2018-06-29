Barış Akarsu 39. Doğum Gününde Sevenleri Tarafından Sosyal Medyada Anıldı! Barış Akarsu Kimdir?

Barış Akarsu 2007'de Muğla'nın Bodrum ilçesinde doğum günü olan 29 Haziran'da trafik kazasında 28 yaşında hayatını kaybetmişti. Barış Akarsu'yu sevenleri 39. doğum gününde unutmadı.

SOSYAL MEDYADA SEVENLERİ TARAFINDAN ANILDI

Henüz 28 yaşındayken geçirdiği kaza sonucunda hayatını kaybeden Barış Akarsu'yu tanınan isimlerin yanı sıra, Twitter kullanıcıları da unutmadı. Ünü sanatçıya olan sevgilerini dile getirmeye çalışan yüzlerce insan, #BarışAkarsu hashtagiyle ünlü sanatçıyı andı.

NE OLMUŞTU?

Barış Akarsu, 2007'de Muğla'nın Bodrum ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetmişti. Barış Akarsu'nun bulunduğu otomobil, doğum günü olan 29 Haziran'da Bodrum Torba Kavşağı'nda kamyonla çarpışmış, özel hastanede tedavi altına alınan Barış Akarsu da 5 gün süren yaşam mücadelesini kaybetmişti.

BARIŞ AKARSU KİMDİR?

29 Haziran 1979'da Bartın'a bağlı Amasra ilçesinde doğan Barış Akarsu, Amasra'dan hayatı boyunca hiç kopmadı. Liseyi bitirene kadar Bartın'da kalan sanatçı, Amasra'da konser veren dönemin rock müzisyenlerinden etkilenerek müziğe merak saldı. Gitar ve mızıkayla başlayan müzik merakı, lise sonrası Ankara'ya taşınarak barlarda barmenlik ve garsonluk yapmasıyla iyice tırmandı. Çalıştığı barlarda solistlik yapmaya başlayan Barış Akarsu, yeteneği sayesinde göze çarptı.

2004 yılında atv'de yayınlanan ve büyük ilgi gören Akademi Türkiye yarışmasına katılan ve hem tarzı hem de sesiyle dikkatleri üzerine çeken Barış Akarsu, yarışmayı birincilikle bitirerek profesyonel kariyerine başladı. Amasra'da yaşarken en çok etkilendiği sanatçı olan Cem Karaca'nın Islak Islak şarkısıyla özdeşleşen Barış Akarsu, müzik dışında dizi oyunculuğu da yaptı.