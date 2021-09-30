Barbaroslar nerede çekiliyor? Dizi hangi şehirde ve ilçede çekiliyor? Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı nerede çekildi, hangi ilde?

AKDENİZ, MERSİN (Haberler.com) - Ekranların yeni başlayan dizisi Barbaroslar nerede çekiliyor merak edildi. TRT 1'de yayınlanacak olan dizinin çekimleri hangi şehirde ve hangi ilçede yapılmaktadır? Barbaroslar nerede çekildi? Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı nerede çekiliyor? Dizi çekimleri hangi şehirde yapılıyor? Dizi İstanbul'da mı çekiliyor? Detaylar haberimizde...

BARBAROSLAR DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Yapım şirketi ES Film olan dizinin çekimleri; İstanbul, Antalya ve Marmaris'te gerçekleştirilmektedir.

Barbaroslar dizisinin çekimleri 3 farklı şehrimizde gerçekleşmektedir. Barbaroslar, İstanbul, Antalya ve Muğla illerimizde çekiliyor. Dizi İstanbul'un farklı ilçelerinde, Antalya'nın farklı ilçelerinde çekilmekteyken Muğla'nın Marmaris ilçesinde çekilmektedir. Kısacası Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisi 3 farklı şehirde çekiliyor.

BARBAROSLAR AKDENİZ'İN KILICI DİZİSİ KONUSU NE?

Dizi, Osmanlı Devleti'nin deniz aşırı seferlerinde unutulmaz zaferlere imza atmayı başaran, Kızılsakal lakaplı Barbaros Hayreddin Paşa ve diğer üç kardeşinin hayatını anlatmaktadır. Devletin kaptan-ı deryası olan Hayreddin Paşa, Akdeniz'de Osmanlı üstünlüğünü sağladı. Tüm Akdeniz kıyılarını egemenlik altına alan Oruç Reis'in en büyük destekçisi, kardeşi Barbaros Hayreddin Paşa oldu.

Barbaros Hayreddin Paşa'nın asıl adı Hızır Reis'tir. Ona ''dinin hayırlısı'' anlamına gelen Hayreddin adını, Osmanlı Devleti'ne yaptığı hizmetlerden dolayı Padişah Yavuz Sultan Selim verdi. Barbaros ismi ise, aslında ağabeyi Oruç Reis'e aittir; ancak onun ölümünden sonra Hayreddin Paşa tarafından da kullanılmıştır. Bu ismin verilmesinin sebebi de, Oruç Reis ve diğer kardeşlerinin kızıl renge çalan sakallarının olmasıdır: Barba, ''sakal''; rossa ise ''kızıl'' anlamına gelmektedir.

BARBAROSLAR AKDENİZ'İN KILICI OYUNCULARI KİMLER?

Engin Altan Düzyatan : Oruç Reis Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Ulaş Tuna Astepe : Hızır Reis (Barbaros Hayreddin Paşa)

Yiğit Özşener : Pietro

Pelin Akil : Isabel

Melis Babadağ : Zeynep

Gülcan Arslan : Despina

Yetkin Dikinciler : İshak Reis

Bahadır Yenişehirlioğlu : Derviş

Devrim Evin : Antuan

İsmail Filiz : Kılıçoğlu

Caner Topçu : İlyas Reis

Mehmet Atay : Kılıç Bey

Mehmet Ali Kaptanlar : Yorgo

Ümit Çırak : Slyvio

Armağan Oğuz : Radko

Serpil Özcan : Asiye Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

Tolga İskit : Cafer

Doruk Nalbantoğlu : Gülletopuk

Murat Göçmez : Horozcu

Batuhan Bayar : Niko

Sedat Mert : Misket

Uğur Karabulut : Hekim Giovanni

Gökay Müftüoğlu : Diego

Nezir Çınarlı : Hayrabay

Eren Demirbaş : Müneccim

Tolga Akkaya : Yareli Hasan

Gökhan Gencebay : Bülbül

Yaşar Bayram Gül : Musa

Asya Kasap : Adelina

Selçuk Veysel Zurnazanlı : Esircibaşı

Ali Murat Altunmeşe : Golem

Miraç Sözer : Hamza

Ozan Bingöl : Şehzade Murad

Hürcan Sürmeli : Esteban

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