Barbaroslar canlı izle! TRT 1 Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 11. bölüm canlı izle! Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı yeni bölümde neler olacak?

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BARBAROSLAR: AKDENİZ'İN KILICI CANLI İZLE!

BARBAROSLAR: AKDENİZ'İN KILICI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisi her hafta Perşembe günü saat 20:00 'da TRT 1'de ekranlara geliyor.

BARBAROSLAR: AKDENİZ'İN KILICI KONUSU NE?

Dizi, Osmanlı Devleti'nin deniz aşırı seferlerinde unutulmaz zaferlere imza atmayı başaran, Kızılsakal lakaplı Barbaros Hayreddin Paşa'nın hayatını anlatmaktadır. Devletin kaptan-ı deryası olan Hayreddin Paşa, Akdeniz'de Osmanlı üstünlüğünü sağladı. Tüm Akdeniz kıyılarını egemenlik altına alan Oruç Reis'in en büyük destekçisi, kardeşi Barbaros Hayreddin Paşa oldu. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Barbaros Hayreddin Paşa'nın asıl adı Hızır Reis'tir. Ona ''dinin hayırlısı'' anlamına gelen Hayreddin adını, Osmanlı Devleti'ne yaptığı hizmetlerden dolayı Padişah Yavuz Sultan Selim verdi. Barbaros ismi ise, aslında ağabeyi Oruç Reis'e aittir; ancak onun ölümünden sonra Hayreddin Paşa tarafından da kullanılmıştır. Bu ismin verilmesinin sebebi de, Oruç Reis ve diğer kardeşlerinin kızıl renge çalan sakallarının olmasıdır: Barba, ''sakal''; rossa ise ''kızıl'' anlamına gelmektedir.

BARBAROSLAR: AKDENİZ'İN KILICI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Osmanlı Devleti'nin desteklerini arkalarına alan Barbaros kardeşler bu hafta yine nefes kesen bir bölümle izleyiciyle buluşuyor. Zalimlere açtıkları bu savaşta Baba Oruç ve Hızır Reis'i hangi tehlikeler bekliyor;

Geçtiğimiz bölümde Unita'nın altınlarını ele geçiren ve altınları asıl sahiplerine vermek isteyen Baba Oruç'u, Isabel üzerinden kurduğu tuzakla esir alan Pietro, gaddarlığını sonuna kadar gösterecek. Bu zalimlikten Isabel'de aynı payı alacak. Kızının Pietro tarafından işkenceye uğradığına şahit olan Sylvio nasıl bir tepki gösterecek?

Bu sırada Pietro, yakın adamı Alfeo'ya Despina'yı kaçırtmıştı. Ancak Alfeo, İlyas ve Eshter'in peşine düşmesi neticesinde onlara yakalanmış ve elinden kurtulmak isteyen Despina bir uçurumdan düşüp ölmüştü.

Diğer taraftan Hızır ile Niko, Işığın Kızı'nı bulmak için vardıkları Tenebris Adası'nda birçok tuzağı atlatmış fakat Diego'nun tuzağına düşmüştü. Etrafları onlarca düşman askeriyle sarılı olan Hızır ile Niko'nun yardımına Işığın Kızı Meryem yetişmişti. Meryem, Hızır ile Niko'yu bu tuzaktan kurtarmayı başarabilecek midir?

Tüm bunların yanı sıra babasıyla ters düşen ve Pietro ile yaptığı ittifak neticesinde Oruçlara karşı hasmane bir tutum sergileyen Şahbaz, Oruçlara yardım etmekte ısrar eden babası Kılıç Beyi öldürtmüştü. Kılıç Beyin gemisiyle Tenebris'e ulaşan Hızır, geri dönebilmek için yine bu gemiye ihtiyaç duyacak fakat Şahbaz, ona yardım için bir gemi göndermeyecektir. Hızır, Niko ve Meryem, Tenebris'ten nasıl kurtulacaktır? Onların Tenebris'ten çıkmasında Derviş nasıl bir rol oynayacaktır?

BARBAROSLAR: AKDENİZ'İN KILICI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Oruç, altınların peşinde olan Pietro tarafından tuzağa düşürülmüştü. Isabel'le beraber türlü işkencelerden geçmesine rağmen Pietro'ya altınların yerini söylememiş ve kardeşi İlyas tarafından kurtarılmıştı. Diğer tarafta istikbali bu altınları geri almasına bağlı bulunan Pietro, Şahbaz'dan yardım alarak Oruç'un altınları sakladığı mahzene baskın vermiş fakat başarılı olamamıştı. Oruç, kendisini Alfonso diye tanıtan Pietro'nun gerçek kimliğini öğrenebilecek midir? Pietro, Oruç'un gazabından kim tarafından, nasıl kurtarılacaktır? Öte yandan Oruç, yakın zamanda aldığı köşk ile Karabay'ın dikkatini üzerine çekmişti. Oruç'a zarar vermek için fırsat gözleyen Karabay mahzene baskın verecektir. Mahzendeki altınları ve bu altınlarla alındığını sandığı köşkü gerekçe göstererek Oruç'u eşkıyalıkla suçlayacaktır. Cezası idam olan bu suçun Oruç'un üzerine kalması ne gibi hadiselere meydan verecektir? Oruç, kendisine yöneltilen iftiralardan nasıl kurtulacaktır? Alfeo, İlyas ve leventlerini mahzenden uzaklaştırmak maksadıyla tuzağa çeker. Burada İlyas ve Leventler, kendilerinden sayıca üstün olan Pietro'nun adamlarına güç yetirip bu kumpastan sıyrılmayı başarabilecekler midir? Ayrıca İlyas, yengesinin katili olan Alfeo'dan intikam alabilecek midir? Tüm bunların yanı sıra Hızır ve Meryem, sırlı kitabın gizemini çözmek için çalışmaya gittikleri kütüphanede kendilerini Diego'nun beklediğini görmüşlerdi. Derviş'i kaçırıp alıkoyduğu anlaşılan Diego, Hızır'dan Derviş'i sağ salim teslim etmesi karşılığında Meryem ile Sırlı Kitabı isteyecektir. Hızır bu teklife şiddetle karşı çıksa da Meryem'in tavrı ne olacaktır? Meryem, kendisini köleliğin karanlığından kurtarıp İslam'ın nuruyla yetiştiren ve babası yerinde saydığı Derviş için Diego'ya teslim olacak mıdır?

BARBAROSLAR: AKDENİZ'İN KILICI OYUNCULARI KİMLER?

Engin Altan Düzyatan : Oruç Reis

Ulaş Tuna Astepe : Barbaros Hayreddin Paşa

Yetkin Dikinciler : İshak Reis

Caner Topçu : İlyas Reis

Bahadır Yenişehirlioğlu : Yakup Ağa

Pelin Akil Altan : Izabel

Yiğit Özşener

Devrim Evin

Tolga Akkaya

Cem Bender

Gülcan Arslan

Melis Babadağ

İsmail Filiz : Kurdoğlu Muslihiddin Reis

Miraç Sözer

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