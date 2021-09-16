Barbaroslar Bülbül kimdir? Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı Bülbül kim oynuyor, gerçekte kim?

TRT 1'in iddialı dizisi Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı, oyuncu kadrosu ile izleyicilerin ilgi odağı oldu. Konusu ve oyuncuları hakkında detaylı araştırmalar yapılan dizideki karakterle de ayrı ayrı merak edildi. Bu konuda en çok araştırılan konulardan biri de Barbaroslar Bülbül kimdir, oldu. Peki, Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı Bülbül kim oynuyor, gerçekte kim? İşte, detaylar… Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

BARBAROSLAR DİZİSİ KURDOĞLU BÜLBÜL KİMDİR?

Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisinde Bülbül karakterini Gökhan Gencebay canlandırmaktadır.

BARBAROSLAR: AKDENİZ'İN KILICI KONUSU NE?

Dizi, Osmanlı Devleti'nin deniz aşırı seferlerinde unutulmaz zaferlere imza atmayı başaran, Kızılsakal lakaplı Barbaros Hayreddin Paşa'nın hayatını anlatmaktadır. Devletin kaptan-ı deryası olan Hayreddin Paşa, Akdeniz'de Osmanlı üstünlüğünü sağladı. Tüm Akdeniz kıyılarını egemenlik altına alan Oruç Reis'in en büyük destekçisi, kardeşi Barbaros Hayreddin Paşa oldu.

Barbaros Hayreddin Paşa'nın asıl adı Hızır Reis'tir. Ona ''dinin hayırlısı'' anlamına gelen Hayreddin adını, Osmanlı Devleti'ne yaptığı hizmetlerden dolayı Padişah Yavuz Sultan Selim verdi. Barbaros ismi ise, aslında ağabeyi Oruç Reis'e aittir; ancak onun ölümünden sonra Hayreddin Paşa tarafından da kullanılmıştır. Bu ismin verilmesinin sebebi de, Oruç Reis ve diğer kardeşlerinin kızıl renge çalan sakallarının olmasıdır: Barba, ''sakal''; rossa ise ''kızıl'' anlamına gelmektedir.

BARBAROSLAR: AKDENİZ'İN KILICI OYUNCULARI KİMLER?

Ulaş Tuna (Barbaros Hayrettin Paşa veya diğer adıyla Hızır Reis)

Engin Altan Düzyatan (Oruç Reis)

Yetkin Dikinciler (İshak Reis)

Caner Topçu (İlyas Reis)

Bahadır Yenişehirlioğlu

Melis Babadağ

Nezir Çınarlı

Gökhan Gencebay

Pelin Akil

Gülcan Arslan

Yiğit Özşener

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