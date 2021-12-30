Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı yeni bölüm ne zaman? Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 15. yeni bölümde neler olacak? Barbaroslar bugün var mı?

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BARBAROSLAR AKDENİZ'İN KILICI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı her hafta perşembe akşamları TRT 1'de izleyici karşısına çıkıyor. Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı yeni 15. bölüm 30 Aralık Perşembe günü ekranlarda olacak.

BARBAROSLAR AKDENİZ'İN KILICI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 15. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda bu bölüm İlyas'ın düğünü olduğu görülüyor.

BARBAROSLAR: AKDENİZ'İN KILICI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Pietro ve Rodos Şövalyelerine büyük bir yenilgi yaşatan Oruç Reis, Unita'nın yağmaladığı altınları Habeşli mazlumlara teslim etmeyi başarmıştı. Bu sırada çakaloz topları taşıdığı gerekçesiyle gemisine el konan Oruç Reis, Karabay'a engel olmak için İskenderiye'ye dönmek zorunda kalmış ve Habeşlilerle kalan İlyas ve leventleri pusuya düşürülmüştü. Antuan tarafından ağır bir darbe alan İlyas ölecek midir? Kardeşi İlyas'ın pusuya düşürüldüğünü öğrenen Oruç onu ölümün pençesinden kurtarabilecek midir? Oruç'u kimler, nasıl durdurmak isteyecektir?

Oruç'un bir Osmanlı gölgesi olarak İslam aleminde yükselişini engelleyemeyen Karabay, onu topraklarından silmek için ne yapacaktır? Firuze, İskenderiye'de imalathanesini kurmayı planlanan Hüma'nın ticarette güçlenmesini nasıl engelleyecektir?

Akdeniz'in kapılarını aralamak için sırlı kitabın çözüm yolculuğuna çıkan Hızır ve Meryem kendilerine kurulan tuzakları atlatarak Midilli'ye ulaşmayı başarmıştı. Piri Reis'in ışığında Kalimnos fethi için Midilli'de kurulacak tersanenin tetkiklerini yaptıkları sırada Meryem'i almaya gelen Gladyus ve Rodos Şövalyeleri tarafından kıskaca alınmışlardı. İshak ve yeniçerilerin gelişiyle büyüyen saldırıda Meryem kurtulabilecek midir? Yoksa Pietro kardeşi olduğundan şüphe ettiği Meryem'i nihayet ele geçirebilecek midir?

Kardeşinin Şahbaz'ın elinde olduğunu öğrenen Isabel, onun öldürülmesinden endişe ederek handa çalışmayı kabul etmiş ve Oruç ile yollarını ayırmıştı. Isabel'in tehdit edildiğini düşünen Oruç, Unita için çalışan Şahbaz'ın kirli oyunlarını ortaya nasıl çıkartacak ve ona nasıl bedel ödetecektir?

BARBAROSLAR: AKDENİZ'İN KILICI OYUNCULARI

Engin Altan Düzyatan : Oruç Reis

Ulaş Tuna Astepe : Hızır Reis

Yiğit Özşener : Pietro

Pelin Akil : İsabel

Yetkin Dikinciler : İshak Reis

İsmail Filiz : Şahin (Kılıçoğlu)

Caner Topçu : İlyas Reis

Bahadır Yenişehirlioğlu : Derviş

Devrim Evin : Antuan

Mehmet Atay : Kılıç Bey

Cemre Gümeli : Meryem

Okan Şenozan : Karabay

Aytek Şayan : Şahbaz

Ümit Çırak : Slyvio

Serpil Özcan : Asiye

Tolga İskit : Cafer

Doruk Nalbantoğlu : Gülletopuk

Murat Göçmez : Horozcu

Batuhan Bayar : Niko

Gökay Müftüoğlu : Diego

Nezir Çınarlı : Hayrabay

Eren Demirbaş : Müneccim

Tolga Akkaya : Yareli Hasan

Gökhan Gencebay : Bülbül

Şeyma Peçe : Esther

Ali Murat Altunmeşe : Golem

Dilistan Balcı : Ayşe

Muhammet Çakır : Ebu Muhammed

Yiğitcan Özyiğit : Meczup

Serkan Ergün : Burak Reis

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