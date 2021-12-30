Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı yeni bölüm ne zaman? Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 15. yeni bölümde neler olacak? Barbaroslar bugün var mı?
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Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı bugün var mı? Diziseverlerin merakla beklediği Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisi izlemek isteyen izleyiciler, Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı yeni bölüm ne zaman? Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı yeni bölüm bugün mü? Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı yeni bölümde neler olacak? şeklinde aratıyor.
Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı her hafta perşembe akşamları TRT 1'de izleyici karşısına çıkıyor. Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı yeni 15. bölüm 30 Aralık Perşembe günü ekranlarda olacak.
Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 15. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda bu bölüm İlyas'ın düğünü olduğu görülüyor.
Pietro ve Rodos Şövalyelerine büyük bir yenilgi yaşatan Oruç Reis, Unita'nın yağmaladığı altınları Habeşli mazlumlara teslim etmeyi başarmıştı. Bu sırada çakaloz topları taşıdığı gerekçesiyle gemisine el konan Oruç Reis, Karabay'a engel olmak için İskenderiye'ye dönmek zorunda kalmış ve Habeşlilerle kalan İlyas ve leventleri pusuya düşürülmüştü. Antuan tarafından ağır bir darbe alan İlyas ölecek midir? Kardeşi İlyas'ın pusuya düşürüldüğünü öğrenen Oruç onu ölümün pençesinden kurtarabilecek midir? Oruç'u kimler, nasıl durdurmak isteyecektir?
Oruç'un bir Osmanlı gölgesi olarak İslam aleminde yükselişini engelleyemeyen Karabay, onu topraklarından silmek için ne yapacaktır? Firuze, İskenderiye'de imalathanesini kurmayı planlanan Hüma'nın ticarette güçlenmesini nasıl engelleyecektir?
Akdeniz'in kapılarını aralamak için sırlı kitabın çözüm yolculuğuna çıkan Hızır ve Meryem kendilerine kurulan tuzakları atlatarak Midilli'ye ulaşmayı başarmıştı. Piri Reis'in ışığında Kalimnos fethi için Midilli'de kurulacak tersanenin tetkiklerini yaptıkları sırada Meryem'i almaya gelen Gladyus ve Rodos Şövalyeleri tarafından kıskaca alınmışlardı. İshak ve yeniçerilerin gelişiyle büyüyen saldırıda Meryem kurtulabilecek midir? Yoksa Pietro kardeşi olduğundan şüphe ettiği Meryem'i nihayet ele geçirebilecek midir?
Kardeşinin Şahbaz'ın elinde olduğunu öğrenen Isabel, onun öldürülmesinden endişe ederek handa çalışmayı kabul etmiş ve Oruç ile yollarını ayırmıştı. Isabel'in tehdit edildiğini düşünen Oruç, Unita için çalışan Şahbaz'ın kirli oyunlarını ortaya nasıl çıkartacak ve ona nasıl bedel ödetecektir?
Engin Altan Düzyatan : Oruç Reis
Ulaş Tuna Astepe : Hızır Reis
Yiğit Özşener : Pietro
Pelin Akil : İsabel
Yetkin Dikinciler : İshak Reis
İsmail Filiz : Şahin (Kılıçoğlu)
Caner Topçu : İlyas Reis
Bahadır Yenişehirlioğlu : Derviş
Devrim Evin : Antuan
Mehmet Atay : Kılıç Bey
Cemre Gümeli : Meryem
Okan Şenozan : Karabay
Aytek Şayan : Şahbaz
Ümit Çırak : Slyvio
Serpil Özcan : Asiye
Tolga İskit : Cafer
Doruk Nalbantoğlu : Gülletopuk
Murat Göçmez : Horozcu
Batuhan Bayar : Niko
Gökay Müftüoğlu : Diego
Nezir Çınarlı : Hayrabay
Eren Demirbaş : Müneccim
Tolga Akkaya : Yareli Hasan
Gökhan Gencebay : Bülbül
Şeyma Peçe : Esther
Ali Murat Altunmeşe : Golem
Dilistan Balcı : Ayşe
Muhammet Çakır : Ebu Muhammed
Yiğitcan Özyiğit : Meczup
Serkan Ergün : Burak Reis
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