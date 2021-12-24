Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinden kötü haber! 2 oyuncu daha ...

AKDENİZ, MERSİN (Snob Magazin) -

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinde koronavirüs paniği devam ediyıor. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haber ine göre, dün Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinin başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan sosyal medya sayfasından yaptığı açıklamada "Dün yapılan covid testimin sonucu maalesef pozitif Süreci evde dinlenerek geçiriyorum. Son günlerde benimle temasa geçmiş olan herkes lütfen test yaptırsın" demişti.

Düzyatan'ın ardından rol arkadaşları Ulaş Tuna Astepe ve Cemre Gümeli'nin de koronaya yakalandığı öğrenildi. Durumları iyi olan üç başrol oyuncusu evde karantinaya girdi. Dizinin çekimlerine ara verildi.

Bu arada Ulaş Tuna Astepe ve Cemre Gümeli'nin geçen ay aşk yaşadıkları iddia edilmişti.