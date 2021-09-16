Barbaroslar 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 2. bölüm fragmanı çıktı mı? Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı fragman izle!

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BARBAROSLAR: AKDENİZ'İN KILICI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisi her hafta Perşembe günü saat 20:00 'da TRT 1'de ekranlara geliyor.

BARBAROSLAR: AKDENİZ'İN KILICI 2. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 2. bölüm yeni fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin bitiminin ardından yeni bölüm fragmanının çıkması bekleniyor.

BARBAROSLAR: AKDENİZ'İN KILICI 1. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

BARBAROSLAR: AKDENİZ'İN KILICI KONUSU NE?

Dizi, Osmanlı Devleti'nin deniz aşırı seferlerinde unutulmaz zaferlere imza atmayı başaran, Kızılsakal lakaplı Barbaros Hayreddin Paşa'nın hayatını anlatmaktadır. Devletin kaptan-ı deryası olan Hayreddin Paşa, Akdeniz'de Osmanlı üstünlüğünü sağladı. Tüm Akdeniz kıyılarını egemenlik altına alan Oruç Reis'in en büyük destekçisi, kardeşi Barbaros Hayreddin Paşa oldu.

Barbaros Hayreddin Paşa'nın asıl adı Hızır Reis'tir. Ona ''dinin hayırlısı'' anlamına gelen Hayreddin adını, Osmanlı Devleti'ne yaptığı hizmetlerden dolayı Padişah Yavuz Sultan Selim verdi. Barbaros ismi ise, aslında ağabeyi Oruç Reis'e aittir; ancak onun ölümünden sonra Hayreddin Paşa tarafından da kullanılmıştır. Bu ismin verilmesinin sebebi de, Oruç Reis ve diğer kardeşlerinin kızıl renge çalan sakallarının olmasıdır: Barba, ''sakal''; rossa ise ''kızıl'' anlamına gelmektedir.

BARBAROSLAR: AKDENİZ'İN KILICI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Midilli Fatihi Yakup Ağa'nın oğulları İshak, Oruç, Hızır ve İlyas babalarının ölümünden sonra ayrı düşmüşlerdir. Oruç ve İlyas, İshak Ağalarının karşı çıkmasına rağmen denizlere açılmışlardır.

İshak, Hızır'ın baba ocağı Midilli'de olmasından çok memnundur ancak Hızır'ın aklında da kitapçı Süleyman Usta ile birlikte peşine düştüğü büyük ve kutsal "sır" vardır. Ancak bu kutsal sırrın tek arayanı onlar değildir. Bu uğurda her kötülüğü yapabilecek olan Pietro da boş durmamaktadır.

Baba Oruç ve İlyas korumalık görevini üstlendikleri gemide bir saldırıya uğrarlar. Bu saldırıdan sonra Oruç ve İlyas yeni bir düşman edinirler: Antuan!

Daha Baba Oruç ve İlyas İskenderiye'ye dönmeden, kötü haber Venedikli deniz tüccarlarının kurduğu Unita'nın hanına bomba gibi düşer. Antuan; hiçbir ahlaki değeri olmayan, azılı bir düşmandır. Unita'nın İskenderiye sorumlusu Sylvio'nun kızı İsabel, Baba Oruç ve İlyas için endişelense de artık olan olmuştur.

Baba Oruç'un karısı Despina'yı yeni heyecanlar beklerken, düşman Antuan hiç beklenmedik bir yerden saldıracak ve kardeşleri can evlerinden vuracaktır.

Hızır sır yolunda emaneti alarak başarılı olabilecek mi?

Oruç kurulan kumpastan kardeşi İlyas ile birlikte kurtulabilecek mi?

BARBAROSLAR: AKDENİZ'İN KILICI OYUNCULARI KİMLER?

Engin Altan Düzyatan : Oruç Reis

Ulaş Tuna Astepe : Barbaros Hayreddin Paşa

Yetkin Dikinciler : İshak Reis

Caner Topçu : İlyas Reis

Bahadır Yenişehirlioğlu : Yakup Ağa

Pelin Akil Altan : Izabel

Yiğit Özşener

Devrim Evin Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

Tolga Akkaya

Cem Bender

Gülcan Arslan

Melis Babadağ

İsmail Filiz : Kurdoğlu Muslihiddin Reis

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