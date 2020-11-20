Barbaros dizisi konusu nedir? Barbaros oyuncuları kimler? Barbaros dizisi ne zaman başlayacak? Barbaros Hayrettin Paşa kimdir?

ES Yapım'ın yapımcılığı altında TRT 1'de yayınlanacak olan Barbaros dizisi için bekleyiş devam ediyor. Barbaros Hayrettin Paşa'nın hayatını konu alacak dizide başrolde Çağatay Ulusoy'un yer alması bekleniyordu fakat son gelen haberlere göre rol Engin Altan Düzyatan'ın oldu. TRT 1'in Yeni Dönem Dizisi Barbaros Ne Zaman başlayacak?

TRT 1 ekranlarından seyirci ile buluşacak olan Barbaros dizisi için geri sayım devam ediyor. Osmanlı Dönemine bir zamanlar damga vurmuş Barbaros Hayrettin Paşa'nın senaryonun merkezinde olacağı dizi o dönemi anlatacak. Payitaht Abdülhamid dizisinin yapımcısı olan ES Yapım, Barbaros ile bir tarihi diziye daha imza atacak. Barbaros dizisinin yayın tarihi henüz kesinleşmedi.

BARBAROS DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Osmanlı Devleti'nin ilk Kaptan-ı Deryası Barbaros Hayrettin Paşa'nın hayatının konu edildiği "Barbaros" dizisinin başrolünü Çağatay Ulusoy üstleniyor. Dizinin senaryosunu Cüneyt Aysan, Ozan Aksungur ve Oğuz Ayaz kaleme alıyor.

BARBAROS DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Osmanlı İmparatorluğu döneminde bir döneme damga vuran tarihi şahsiyet Barbaros Hayrettin Paşa'nın hayatını anlatacak Barbaros dizisinde Barbaros'u kimin canlandıracağı merak konusu olmuştu. Projede Çağatay Ulusoy Barbaros olarak yer alacaktı. Fakat Çağatay Ulusoy'un diziye beklenmedik bir kararla veda etmesi üzerine gözler Engin Altan Düzyatan'a çevrildi.

TRT 1 ekranlarından seyirci ile buluşacak olan Barbaros dizisi için geri sayım devam ediyor. Osmanlı Dönemine bir zamanlar damga vurmuş Barbaros Hayrettin Paşa'nın senaryonun merkezinde olacağı dizi o dönemi anlatacak. Payitaht Abdülhamid dizisinin yapımcısı olan ES Yapım, Barbaros ile bir tarihi diziye daha imza atacak. Barbaros dizisinin yayın tarihi henüz kesinleşmedi.

Barbaros Dizisinin Konusu ve Oyuncu Kadrosu Kaptan-ı Derya olarak bilinen Barbaros Hayrettin Paşa'nın hayatını anlatacak olan dizinin çekimlerine pandemi nedeniyle ara verilmişti.

BARBAROS DİZİSİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

TRT1'de yayınlanacak Barbaros'un senaryosunu Cüneyt Aysan, Ozan Aksungur ve Oğuz Ayaz yazacak. Yönetmen koltuğunda ise Taylan Biraderler'i göreceğiz. Barbaros dizisinin oyuncu kadrosu ise henüz netleşmedi. Barbaros Hayrettin Paşa Kimdir? Kaptan-ı Derya lakaplı ve dünyaya nam salmış Barbaros Hayrettin Paşa, Osman devletinin deniz donanmasında olduğu dönem içerisinde Akdeniz'de Osmanlı egemenliğini pekiştirdi, Sakallarının kızıl olmasından dolayı "Barbaros" lakabı İtalyanca "Kızılsakal" verildi. Akdeniz'de Osmanlı egemenliğini pekiştirdi, öyle ki bu deniz bazı tarihçilerce bir "Türk Gölü" olarak anıldı. Osmanlı'nın Deniz politikasına ve Tersane-i Amire´ye nizam verdi. Hayreddin Paşa'nın asıl adı Hızır'dı (Hızır Reis). Ona Hayreddin adını, "dinin hayırlısı" anlamına gelmekte olup Osmanlı Devletine yaptığı hizmetinden dolayı Padişah Kanuni Sultan Süleyman verdi. Avrupalılar ağabeyi Oruç Reis'e kızıla çalan sakalı yüzünden Barbarossa adını vermişlerdi, Oruç Reis'in ölmesinin ardından küçük kardeşi Hızır için kullanılan bu isim, Türkçeye Barbaros olarak geçti.

BARBAROS HAYRETTİN PAŞA KİMDİR?

Kaptan-ı Derya olarak tüm dünyaya nam salan Barbaros Hayrettin Paşa, Osmanlı Devleti'nin Deniz donanmasında yer aldığı süre boyunca Akdeniz'de Osmanlı egemenliğini pekiştirerek büyük zaferler elde etmiştir. Kızıl renkte sakalı olması sebebiyle İtalyanlar tarafından Kızıl sakal mânâsına gelen Barbarossa lakabı verilmiştir. Bu lakap Türkçe'ye Barbaros olarak geçmiştir.Barbaros Hayrettin Paşa'nın Akdeniz'deOsmanlı deniz donanması ile elde ettiği zaferler nedeniyle bazı tarihçiler Akdeniz'e o dönem Türk Gölü demiştir.Barbaros Hayrettin Paşa'nın asıl adı Hızır Reis olup,dinin hayırlısı mânâsına gelen Hayrettin ismikendisine Kanuni Sultan Süleyman tarafından Osmanlı Devleti'ne yaptığı hizmetlerden dolayı verilmiştir.