Baransu Davasının Görülmesine Devam Edildi

Taraf Gazetesinde kaleme aldığı "Gülen'i Bitirme Kararı 2004'te MGK'da Alındı" başlıklı haber kapsamında "devletin gizli belgelerini ifşa etme" suçundan yargılanan Gazeteci Mehmet Baransu'nun, bir buçuk aydır rahatsızlığı olduğunu söyleyerek, "Hastaneye gittikten sonra savunma yapmak istiyorum" dedi. Taraf Gazetesi Gazetesi yazarı Mehmet Baransu ile eski sorumlu yazı işleri müdürü Murat Şevki Çoban'ın, "Gülen'i Bitirme Kararı 2004'te MGK'da Alındı" başlıklı haber kapsamında, "devletin gizli belgelerini ifşa etme" suçundan 50'şer yıla kadar hapisle yargılandıkları davaya devam edildi.



İstanbul Anadolu Adalet Sarayı 10.Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Ahmet Baransu cezaevinden getirilirken, sanık Murat Şevki Çoban duruşmaya katılmadı. Sanık avukatları ile MİT avukatı da salonda hazır bulundu.



Duruşmada söz alan Baransu, bir buçuk aydır rahatsız olduğunu söyleyerek, "Nöroloji rahatsızlığım vardır. Beynimde 9-10 saat süren baş ağrısı vardır. Göz tansiyonum artıyor, hatta birkaç defa bayıldım. Beni revire götürdüler, doktor bey benim acilen nöroloji uzmanına gitmem gerektiğini söyledi ve bu yönde rapor düzenlendi. Ancak 1 buçuk aydır tam teşekküllü bir hastaneye sevkim sağlanmadı.Bu sebeplerden dolayı uyku sorunu yaşıyorum. Savunma odasına çıktığım zaman kendi odamda bir kişi hastaneye gidiyor ama ne hikmetse Mehmet Baransu'nun sevki yapılmıyor. 10- 15 dakika içerisinde yazı okuyamaz hale geliyorum. Ben hastaneye gittikten sonra savunma yapmak istiyorum" dedi.



Sanık Mehmet Baransu'nun hastaneye sevki konusunda gerekli işlemlerin yapılması için cezaevine yazı yazılmasına karar veren mahkeme heyeti duruşmayı erteledi.



İDDİANAMEDEN



Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Taraf Gazetesi yazarı Mehmet Baransu ile eski Sorumlu Yazı işleri Müdürü Murat Şevki Çoban şüpheli olarak yer alırken, MİT ise müşteki sıfatıyla yer almıştı. Mehmet Baransu'nun 28 Kasım 2013 tarihli Taraf Gazetesi'nde "Gülen'i Bitirme Kararı 2004'te MGK'da Alındı" başlıklı haberinde, nitelik itibariyle gizli kalması gereken MGK toplantısı kararını manşetten yayınladığı ve bu yayınlarını ilerleyen günlerde de devam ettirdiği vurgulanan iddianamede Murat Şevki Çoban'ın da, Sorumlu Yazıişleri Müdürü olmasından kaynaklı, Baransu ile birlikte devletin güvenliği veya iç-dış siyasal yararları bakımından gizli kalması gereken bilgilerini basın yayın yoluyla ifşa ettiği belirtilmişti.



İddianamede, Mehmet Baransu ve Murat Şevki Çoban hakkında "Devletin güvenliğine ilişkin belgeleri temin etme", "Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından gizli kalması gereken bilgileri basın ve yayın yoluyla ifşa etme" ve "MİT'in görev ve faaliyetlerine ilişkin belge ve bilgiyi basın yoluyla ifşa etme" suçlarından 26'şar yıldan 52'şer yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istenmişti.



(İHA)