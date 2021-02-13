Barakası yıkılan kadın pompalı tüfekle dehşet saçtı: 2 yaralı (3)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Barakası yıkılan kadın pompalı tüfekle dehşet saçtı: 2 yaralı (3)

13.02.2021 14:24 | Son Güncelleme: 13.02.2021 14:28
Barakası yıkılan kadın pompalı tüfekle dehşet saçtı: 2 yaralı (3)

OLAYDAN SONRA BİDONLA YAKIT ALDIAlanya'da kaldığı barakanın zabıta ekiplerince yıkılmasının ardından buna neden olduğunu düşündüğü kişileri pompalı tüfekle yaralayan, Alanya Belediyesi Avsallar Ek Hizmet Binası'na giderek ateş açtıktan sonra kaçan Ö.T.

OLAYDAN SONRA BİDONLA YAKIT ALDI

Alanya'da kaldığı barakanın zabıta ekiplerince yıkılmasının ardından buna neden olduğunu düşündüğü kişileri pompalı tüfekle yaralayan, Alanya Belediyesi Avsallar Ek Hizmet Binası'na giderek ateş açtıktan sonra kaçan Ö.T.'nin olaydan sonra motosikletiyle kaçarken, bir akaryakıt istasyonuna girdiği ve buradan bidonla yakıt aldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Ö.T.'nin istasyona motosikletiyle geldiği ve bidonu görevliye verdiği anlar görüntülerde yer aldı. Yakıtı aldıktan sonra ayrılan Ö.T.'nin Okurcalar Mahallesi'ndeki bir oto tamirhanesine de ateş ettiği belirlendi. Jandarma ekipleri tarafından takibe alınan Ö.T. kovalamanın ardından yakalandı. Ö.T.'nin üzerinden saldırıda kullandığı pompalı tüfeğin yanı sıra 2 bıçağın da ele geçirildiği öğrenildi.Öte yandan Ö.T.'nin yakıt aldığı sırada belediyeye saldırı olayını öğrenen istasyon görevlilerinin kendisini oyalamaya çalıştığı, ancak başarılı olamadığı belirtildi.


Barakası yıkılan kadın pompalı tüfekle dehşet saçtı: 2 yaralı (3)
Barakası yıkılan kadın pompalı tüfekle dehşet saçtı: 2 yaralı (3)
Barakası yıkılan kadın pompalı tüfekle dehşet saçtı: 2 yaralı (3)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Engin ANAK

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Meral Akşener Enis Berberoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sibel Can Buse Varol Hande Erçel Acun Ilıcalı
Spor Fatih Terim Cüneyt Çakır Ünal Karaman İsmail Kartal İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Ankara Mahkeme Twitter
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Barakası yıkılan kadın pompalı tüfekle dehşet saçtı: 2 yaralı (3) - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.2.2021 14:30:14. #1.15#
title