Baraka yangınının altından 'cinayet' ve kundaklama çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Baraka yangınının altından 'cinayet' ve kundaklama çıktı

08.02.2021 10:46 | Son Güncelleme: 08.02.2021 10:53
Baraka yangınının altından 'cinayet' ve kundaklama çıktı

BURSA'da iki katlı barakada çıkan yangına kundaklamanın neden olduğu anlaşıldı.

BURSA'da iki katlı barakada çıkan yangına kundaklamanın neden olduğu anlaşıldı. Aydın Ş. (52) ve oğlu Fevzi Ş. (28) tarafından dövülerek ağır yaralandıktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Aydın Gültekin'in (51) yakınlarının barakayı kundakladığı ortaya çıktı.  

Olay, geçen hafta Cumartesi günü merkez Osmangazi ilçesi İsmetiye Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Aydın Gültekin, Aydın Ş.'nin kızına sözlü tacizde bulundu. Olayı haber alan Aydın Ş., oğlu Fevzi Ş. ile birlikte Aydın Gültekin'i takip etti. Gültekin'in yerini bulan Aydın Ş. ve Fevzi Ş., 'Sen nasıl kızımıza laf atarsın?' diyerek, Gültekin'le tartışmaya başladı. Baba ile oğlu tarafından ağır yaralanan Gültekin'in yardımına çevredeki vatandaşlar yetişti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Aydın Gültekin, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Gültekin, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Gültekin'i darp eden Aydın Ş. ve Fevzi Ş.'yi gözaltına aldı.

YANGININ ARDINDAN KUNDAKLAMA ÇIKTI

Aydın Gültekin'in ölümünün ardından, geçen Pazar günü gece saat 03.30 sıralarında, Aydın Ş.'ye ait barakada yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Yangın, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından, çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü. Yangının çıkış sebebini araştıran polis ekipleri, mahalle sakinlerinin ifadelerine başvurdu. Yanan barakanın Aydın Gültekin'i döverek öldüren Aydın Ş.'ye ait olduğu tespit edildi. Bunun üzerine, soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri, barakanın Aydın Gültekin'in yakınları tarafından kundaklama neticesinde yakıldığını belirledi. Olayla ilgili Gültekin'in yakınlarıyla görüşen ekipler, barakayı yakan şüphelinin tespit edilmesi için çalışma başlattı.


- Bursa
Baraka yangınının altından 'cinayet' ve kundaklama çıktı
Baraka yangınının altından 'cinayet' ve kundaklama çıktı
Baraka yangınının altından 'cinayet' ve kundaklama çıktı
Baraka yangınının altından 'cinayet' ve kundaklama çıktı
Baraka yangınının altından 'cinayet' ve kundaklama çıktı
Baraka yangınının altından 'cinayet' ve kundaklama çıktı
Baraka yangınının altından 'cinayet' ve kundaklama çıktı
Baraka yangınının altından 'cinayet' ve kundaklama çıktı
Baraka yangınının altından 'cinayet' ve kundaklama çıktı
Baraka yangınının altından 'cinayet' ve kundaklama çıktı
Baraka yangınının altından 'cinayet' ve kundaklama çıktı
Baraka yangınının altından 'cinayet' ve kundaklama çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Derya EVREN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Numan Kurtulmuş Mehmet Ali Çelebi Temel Karamollaoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ali Sunal Cem Yılmaz Selami Şahin Hüner Coşkuner
Spor Okan Buruk Arda Turan Deniz Türüç Hakan Kutlu Serdar Aziz
Tüm Haberler Kaza İzmir Jandarma Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Baraka yangınının altından 'cinayet' ve kundaklama çıktı - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.2.2021 10:53:28. #1.15#
title