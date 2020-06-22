Barajda kaybolan gencin cesedini Samsun itfaiyesi çıkardı Barajda kaybolan gencin cesedini Samsun itfaiyesi çıkardı Samsun-Tokat sınırındaki Hasan Uğurlu Barajı'nda yüzerken kaybolan gencin cesedi, Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı dalgıçları tarafından sudan çıkartıldı.

Barajda kaybolan gencin cesedini Samsun itfaiyesi çıkardı

SAMSUN - Samsun-Tokat sınırındaki Hasan Uğurlu Barajı'nda yüzerken kaybolan gencin cesedi, Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı dalgıçları tarafından sudan çıkartıldı.

Olay, Samsun-Tokat sınırında bulunan Hasan Uğurlu Baraj Gölü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 arkadaş serinlemek için baraja girdi. 17 yaşındaki Hüseyin Balcı yüzerken boğulma tehlikesi geçip ardından da suda kayboldu. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığından yardım istendi. Samsun'dan olay yerine giden Büşükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına ait dalgıçlar barajda yaptıkları arama çalışması sonucu Hüseyin Balcı'nın cesedini suyun yaklaşık 30 metre derinliğinden bularak dışarı çıkardılar. Hüseyin Balcı'nın ölümü yakınlarını gözyaşına boğdu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA