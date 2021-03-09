Baraj yeni bölüm ne zaman saat kaçta? Baraj 9 Mart yeni bölüm fragman izle!

Baraj dizisi yeni bölümü ile izleyicinin karşısına çıkıyor. Büyük beğeni toplayan Baraj oyuncu kadrosuyla dikkatleri çekiyor. Peki, Baraj son bölümde neler oldu? Baraj ne zaman, saat kaçta, hangi gün, hangi kanalda? Bugün Baraj var mı? İşte ayrıntılar...

Baraj kadrosu ve konusu ile büyük beğeni topluyor. Son bölümün ardından izleyiciler, Baraj yeni bölüm fragmanını araştırmaya başladı. Peki, bugün Baraj var mı? Baraj ne zaman, saat kaçta? Heyecan yaratan konusu ve oyuncuları ile izleyicilere nefes kesen anlar yaşatan Baraj'In yeni bölüm fragmanı ve daha fazlası haberimizde...

BARAJ YENİ BÖLÜM HANGİ GÜN, HANGİ KANALDA?

Baraj 9 Mart Salı günü saat 20.00'de FOX TV ekranlarında izleyici ile buluşacak.

BARAJ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Bahar, annesinin ölümünden sonra Nehir'i Nazım'dan uzaklaştırsa da Nehir, Tarık'ı kullanarak Nazım'ı kıskandırmayı ve Nazım'ın ona gelmesini planlar.

Barajdan eski bir yüzün hayatlarına aniden girmesi ise herkesi altüst edecektir..

BARAJ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Bahar, sonunda zorla da olsa Mert'i Nehir'den almayı başarır, fakat sebep olduğu travma hem onun hem de Nazım'ın büyük bir suçluluk hissetmesine sebep olur. Nazım'ın vicdan azabı onun yine Nehir ile yakınlaşmasını sağlasa da bu yakınlık Bahar'ın müjdeli haberi ile son mu bulacaktır?

Tarık, Zahra ve İbrahim ise hala yakalanmadan Meryem'in cesedinden kurtulmaya çalışmaktadırlar...