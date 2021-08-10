Baraj puanları düştü mü? YKS baraj düştü mü? Son dakika!

Üniversiteye geçiş sınavı olan YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından TYT barajı düştü mü? TYT barajı kaç? AYT barajı kaç? sorularının yanıtları merak edildi. Barajı aşan aday sayısında geçtiğimiz yıla göre düşüş görüldü. Barajı aşan adaylar için avantaja dönüştü. Uzmanlar, puanlar ve sıralamanın bu yıl çok değiştiğini belirterek, öğrencilere doğru tercih için kritik ipuçları verdi. Peki, Baraj 140'a mı düştü? TYT barajı düştü mü? TYT barajı kaç? AYT barajı kaç? 2021 AYT baraj puanı düştü mü?

Baraj puanları düştü mü? YKS baraj düştü mü? sorularının yanıtları gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleştirildi. Bu yıl sınava giren 2 milyonun üzerindeki adaydan yüzde 32'si barajın altında kaldı. Bu nedenle pek çok üniversite adayı YKS barajı düşürüldü mü, değişti mi diye araştırmaya koyuldu. Tercih yapmaya hazırlanan adaylar, 2021 YKS'de TYT ve AYT baraj puanı düştü mü, kaç oldu diye merak ederken; barajı geçemeyen aday sayısı göz önünde bulundurularak baraj puanı düşürüldü. TYT barajı düştü mü? TYT barajı kaç? AYT barajı kaç? Üniversite sınavı YKS baraj puanı kaç? 2021 AYT baraj puanı düştü mü? Baraj 140'a mı düştü?

YKS BARAJ PUANI KAÇ?

26-27 Haziran'da 3 oturumda yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) 2 milyon 416 bin 974 aday girdi. Alan Yeterlilik Testi'ne (AYT) 1 milyon 627 bin 145 aday ve son oturum Yabancı Dil Testi'ne (YDT) 104 bin 917 aday katıldı.

Sınava girip testi çözdüğü halde puan almayan adayların sayısı da yüksek. TYT'de 23 bin 682 kişi hiç puan alamadı. AYT'de ise Sayısal puan türünde 716 bin 638, Sözel'de 688 bin 854, Eşit Ağırlık puan türünde 403 bin 940, YDT'de ise 17 bin 113 öğrenci sıfır çekti.

BARAJ PUANLARI DÜŞTÜ MÜ?

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devle Bahçeli, önceki gün sosyal medya hesabından Yüksek Öğretim Kurumları sınavındaki baraj puanlarıyla ilgili önerilerde bulundu. Bahçeli, "Salgın dönemi göz önüne alınarak TYT baraj puanın 140'a, AYT baraj puanın da 160'a çekilmesi teklif ve temennimizdir" dedi. Bahçeli'nin bu önerisinin ardından harekete geçen hükümet, Temel Yeterlilik Testi'ndeki barajı 140'a, Alan Yeterlilik Testi'ndekibarajı da 170'e düşürdü.

YKS BARAJ PUANI DÜŞTÜ MÜ?

YKS tercih barajı düştü. TYT'de 140, AYT ve YDT'de 170 olacak.