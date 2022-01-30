Baraj doluluk oranları! 30 Ocak İstanbul, İzmir, Ankara barajların doluluk oranları yüzde kaç? 30 Ocak 2022 barajların doluluk seviyesi nasıl?

İstanbul'un su kaynağı olan barajlardaki su seviyesi yüzde 10 yılın en düşük seviyesinde seyrediyor. Barajlardaki su seviyesinin önemli oranda azalmasıyla Melen ve Yeşilçay gibi İstanbul'a su sağlayan kaynaklardan alınan su miktarı artırıldı. Peki 30 Ocak Pazar İstanbul baraj sularındaki doluluk oranı ne kadar? Ankara baraj doluluk oranı yeterli mi?

30 OCAK 2022 PAZAR İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI NE KADAR?

30 OCAK 2022 PAZAR ANKARA BARAJ DOLULUK ORANLARI NASIL?

30 OCAK 2022 PAZAR İZMİR BARAJ DOLULUK ORANLARI NASIL?

BARAJ DOLULUK ORANI NEDEN ÖNEMLİDİR?

Baraj, eski zamanlardan beri insanlığın su ihtiyacını karşılamak ve tarımsal alanların sulanması amacıyla inşa edilen su yapılarıdır. Günümüzün modern barajları stratejik öneme sahiplerdir. Çünkü;

Enerji üretiminde gelişmekte olan ülkelerde büyük pay sahibidirler.

Ülkenin tarımsal hayatı için büyük önem taşırlar.

Taşkın önleme amacıyla inşa edildiklerinden, yıkılmaları halinde büyük alanlarda su baskınları yaşanmaktadır.

Bir ülkenin enerji üretiminin en doğal ve en ucuz yoludur. Hidroelektrik enerji üreten barajlar, diğer enerji üretim türlerine göre daha çevrecilerdir. Yalnız son zamanlarda büyük barajların inşaları durdurulmuştur. Alansal olarak çok büyük barajlar, bulunduğu bölgenin iklimini değiştirmekte ve ekolojik dengeyi değiştirmektedirler.

Özellikle bol yağış alan yerlerde taşkın önleme amacıyla bağlamalar, barajlar ve göletler inşa edilmektedir.

Tarımsal arazilerin sulanması için büyük önem taşırlar. Barajlardan arazilere açılan kanallarla su taşınır.

Haberler.com - Gündem