Baraj dizisi 3. bölüm fragmanı yayımlandı mı? Baraj dizisi nerede çekiliyor?
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Gündem ›› Baraj dizisi 3. bölüm fragmanı yayımlandı mı? Baraj dizisi nerede çekiliyor? - Haber
Dizi, Magazin, Güncel

Baraj dizisi 3. bölüm fragmanı yayımlandı mı? Baraj dizisi nerede çekiliyor?

Baraj dizisi konusu nedir? Ekranların yeni dizisi Baraj 2. bölüm Salı akşamı yayımlandı. Tarık ile Nehir'i daha fazla yan yana görmeye ve Tarık'ın zorlamalarına daha fazla dayanamayan Nazım, olanları Nehir'e açıklamak istese de gerçekleri anlatmak gün geçtikçe zorlaşır. Baraj dizisi 2. bölümde neler oldu? İşte detaylar...

25.03.2020 09:25 | Son Güncelleme: 25.03.2020 09:29
Baraj dizisi 3. bölüm fragmanı yayımlandı mı? Baraj dizisi nerede çekiliyor?

Baraj dizisi 3. bölüm fragmanı merak ediliyor. Yaymlanan son bölümde; Nehir'in barajda kalmak istemesiyle Nazım, gerçekleri açıklamak ister. Fakat hiçbir şey düşündüğü gibi gitmez ve gerçekleri anlatamak güç bir hal alır, Tarık'a olan bağlılığı biraz daha artar. Peki, Nazım gerçekleri Nehir'e açıklayacak mı? Baraj 2. bölüm ve 3. yeni bölüm fragmanı hakkında ayrıntılı bilgi haberimizde.

Baraj son bölüm full izle...

BARAJ 3. BÖLÜM FRAGMANI

Feyyaz Duman ve Biran Damla Yılmaz'ın başrollerde olduğu ve Baraj filminden uyarlanan dizinin 2. bölümü yayımlandı. Ekranların yeni dizisinin 3. yeni bölüm fragmanı ise henüz paylaşılmadı. Baraj dizisi yeni bölüm fragmanı yayımlandığı anda haberimizden takip edebilirsiniz.

BARAJ DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Yeşilçam'ın 1977 yapımı Baraj filminden esinlenerek hazırlanan Baraj dizisi, Sakarya'da yer alan Akçay Barajı şantiyesinde çekiliyor. Baraj sahnesi dışındaki çekimler de yine aynı bölge civarında yapılıyor. Diğer yandan sadece Sakarya değil farklı şehirlerden de sahneler bulunuyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Nehir'in barajda bir süre daha kalmaya karar vermesi Nazım'ı çıkmaza sokar. Söylediği yalan, başına dert olur. Tarık şartlarını kabul edene kadar Nazım'ı zorlar. İkili arasındaki anlaşmazlık Nazım'ın gerçeği anlatmaya karar vermesi ile son bulur. Ancak Nazım için gerçeği anlatmak giderek daha zor bir hal alır. Git gide daha çok Tarık'a muhtaç olmaya başlar. Tarık oyunu sürdürmeye karar verir ancak Nehir'in tanıdığı birçok kadından farklı olması onu hiç tanımadığı duygularla karşı karşıya getirir. Diğer yandan Nehir, Nazım olarak bildiği Tarık'a ilgi duymaya başlar, onunlayken mutludur. Buna şahit olan Nazım'ın eli kolu bağlanır. Söylenen her yalan daha fazla gerçeği birbirine bağlar.

BARAJ DİZİSİ KONUSU

Nazım'ın, internette bir arkadaşlık sitesinde Nehir'le tanışma hikayesi konu alınıyor. Birbirlerini hiç görmemiş olma durumu, Nehir'in fotoğrafını göndermesiyle değişir. Nehir'in çok güzel ve kendinden genç olduğunu düşünen Nazım yüzündeki yara yüzünden kendi fotoğrafını göndermeye çekinir ve Nehir'in ısrarı ve onu kaybetme korkusundan dolayı Nazım, baraj inşaatına İstanbul'un renkli hayatından sürgün gönderilmiş, yakışıklı ve çapkın bir genç olan Tarık'ın fotoğrafını gönderir. Nehir'in fotoğraftaki Tarık'ı beğenmesi ve sürpriz bir şekilde baraja gelmesi işleri karıştıracaktır.

Baraj dizisi 3. bölüm fragmanı yayımlandı mı? Baraj dizisi nerede çekiliyor?

Haberin Videosu:

Baraj dizisinin 3. bölüm fragmanı yayımlandı mı?

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Türkiye, sağlık çalışanları için tek yürek olmuşken Samsun'dan gelen haber pes dedirtti Haber
Türkiye, sağlık çalışanları için tek yürek olmuşken Samsun'dan gelen haber pes dedirtti
Dünyanın en kalabalık ülkesinde de sokağa çıkma yasağı getirildi Haber
Dünyanın en kalabalık ülkesinde de sokağa çıkma yasağı getirildi
21.00'den sonra alışveriş yapmak isteyenler dikkat! Sadece orası açık Haber
21.00'den sonra alışveriş yapmak isteyenler dikkat! Sadece orası açık
Avrupa ülkesinde 7.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi Haber
Avrupa ülkesinde 7.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Koronavirüs ne zaman bitecek? Nobel ödüllü biyofizikçi tarih verdi Haber
Koronavirüs ne zaman bitecek? Nobel ödüllü biyofizikçi tarih verdi
Türkiye'nin hamlesi, Azerbaycan'ı İtalya gibi olmaktan kurtardı Haber
Türkiye'nin hamlesi, Azerbaycan'ı İtalya gibi olmaktan kurtardı
İtalya'da virüsü yenip sağlığına kavuşan '1 numaralı hasta' ilk kez konuştu
İtalya'da virüsü yenip sağlığına kavuşan "1 numaralı hasta" ilk kez konuştu
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca ve Milli Eğitim Bakanı Selçuk saat 19.15'te ortak açıklama yapacak
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca ve Milli Eğitim Bakanı Selçuk saat 19.15'te ortak açıklama yapacak
Salgından etkilenen esnafın kredi borçları, işçi çıkarmamaları şartıyla 3 ay ertelenecek
Salgından etkilenen esnafın kredi borçları, işçi çıkarmamaları şartıyla 3 ay ertelenecek
Ünlü isimlerin reklamını yaptığı ilacı üreten firmanın sahibi konuştu
Ünlü isimlerin reklamını yaptığı ilacı üreten firmanın sahibi konuştu
Trump: Türkiye'ye 'Kürtlerle anlaşma imzalayın, barışın' dedim, başta kabul etmediler
Trump: Türkiye'ye "Kürtlerle anlaşma imzalayın, barışın" dedim, başta kabul etmediler
Doktor çiftin çocuklarıyla olan görüşmesi, sosyal medyada gündem oldu
Doktor çiftin çocuklarıyla olan görüşmesi, sosyal medyada gündem oldu
Linnes'in eşi Elisabeth Haugen: Norveç'e dönmek istiyorum
Linnes'in eşi Elisabeth Haugen: Norveç'e dönmek istiyorum
Fenerbahçeli Vedat Muriç'ten Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak'a geçmiş olsun mesajı
Fenerbahçeli Vedat Muriç'ten Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak'a geçmiş olsun mesajı
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara çağrı: Evden çıkmayarak hastalığın yayılma zincirini kırmaya yardımcı olun
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara çağrı: Evden çıkmayarak hastalığın yayılma zincirini kırmaya...
Halk otobüsüne alınmayan yaşlı kadının videosunu çeken 2 kişi adliyeye sevk edildi
Halk otobüsüne alınmayan yaşlı kadının videosunu çeken 2 kişi adliyeye sevk edildi
İstanbul Adliyesi'ndeki hakimin koronavirüs test sonucu belli oldu
İstanbul Adliyesi'ndeki hakimin koronavirüs test sonucu belli oldu
Arda Turan: Fatih Terim dimdik ayakta
Arda Turan: Fatih Terim dimdik ayakta
Milli boksör Serhat Güler'de koronavirüs bulgusuna rastlanmadı
Milli boksör Serhat Güler'de koronavirüs bulgusuna rastlanmadı
Burhan amcanın zabıta ekiplerinden istekleri sosyal medyada büyük ilgi gördü
Burhan amcanın zabıta ekiplerinden istekleri sosyal medyada büyük ilgi gördü
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüse yakalanan Fatih Terim'i aradı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüse yakalanan Fatih Terim'i aradı
Kapıköy Gümrük Kapısı'ndaki yolcu giriş ve çıkışları geçici süreyle durduruldu
Kapıköy Gümrük Kapısı'ndaki yolcu giriş ve çıkışları geçici süreyle durduruldu
Nevşehir Belediyesi'nden koronavirüs temizliği: Foşur foşur yıkadık
Nevşehir Belediyesi'nden koronavirüs temizliği: Foşur foşur yıkadık
Görevden alınan HDP'li Belediye Başkanı, güvenlik güçlerine saldırıda bulunulan eyleme katılmış
Görevden alınan HDP'li Belediye Başkanı, güvenlik güçlerine saldırıda bulunulan eyleme katılmış
Rize İyidere'de kenevirden yapılan Rize Bezi'nden koronavirüse karşı maske üretildi
Rize İyidere'de kenevirden yapılan Rize Bezi'nden koronavirüse karşı maske üretildi
Sokağa çıkma yasağını dikkate almayan yaşlı adam, baş aşağı asıldığı ağaçta komando marşı söyledi
Sokağa çıkma yasağını dikkate almayan yaşlı adam, baş aşağı asıldığı ağaçta komando marşı söyledi
Son Dakika: İstanbul'da piyasa değeri 3 milyon TL olan 1 milyon sahte maske ele geçirildi
Son Dakika: İstanbul'da piyasa değeri 3 milyon TL olan 1 milyon sahte maske ele geçirildi
İsviçre'de koronavirüs sebebiyle iki Türk vatandaşı hayatını kaybetti
İsviçre'de koronavirüs sebebiyle iki Türk vatandaşı hayatını kaybetti
Güney Kore koronavirüsle mücadelede çığır açtı! Açık kabinde test yapılıyor
Güney Kore koronavirüsle mücadelede çığır açtı! Açık kabinde test yapılıyor
Türkiye, virüse kilitlenmişken sürpriz bir anket geldi: Erdoğan mı, Gül mü?
Türkiye, virüse kilitlenmişken sürpriz bir anket geldi: Erdoğan mı, Gül mü?
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Cahit Özkan Süleyman Soylu İçişleri Bakanı Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Yalın Seda Sayan Demet Şener Ender Saraç
Spor Tamer Tuna Rıza Çalımbay Hikmet Karaman Hikmet Karaman Fernando Muslera
Daha Fazla Türk Mart Polis Ak Parti
Şu an buradasınız: Baraj dizisi 3. bölüm fragmanı yayımlandı mı? Baraj dizisi nerede çekiliyor? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.3.2020 09:59:14. #1.15#
title