Baraj dizisi 3. bölüm fragmanı yayımlandı mı? Baraj dizisi nerede çekiliyor? Baraj dizisi konusu nedir? Ekranların yeni dizisi Baraj 2. bölüm Salı akşamı yayımlandı. Tarık ile Nehir'i daha fazla yan yana görmeye ve Tarık'ın zorlamalarına daha fazla dayanamayan Nazım, olanları Nehir'e açıklamak istese de gerçekleri anlatmak gün geçtikçe zorlaşır. Baraj dizisi 2. bölümde neler oldu? İşte detaylar...

Baraj dizisi 3. bölüm fragmanı merak ediliyor. Yaymlanan son bölümde; Nehir'in barajda kalmak istemesiyle Nazım, gerçekleri açıklamak ister. Fakat hiçbir şey düşündüğü gibi gitmez ve gerçekleri anlatamak güç bir hal alır, Tarık'a olan bağlılığı biraz daha artar. Peki, Nazım gerçekleri Nehir'e açıklayacak mı? Baraj 2. bölüm ve 3. yeni bölüm fragmanı hakkında ayrıntılı bilgi haberimizde.

Baraj son bölüm full izle...

BARAJ 3. BÖLÜM FRAGMANI

Feyyaz Duman ve Biran Damla Yılmaz'ın başrollerde olduğu ve Baraj filminden uyarlanan dizinin 2. bölümü yayımlandı. Ekranların yeni dizisinin 3. yeni bölüm fragmanı ise henüz paylaşılmadı. Baraj dizisi yeni bölüm fragmanı yayımlandığı anda haberimizden takip edebilirsiniz.

BARAJ DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Yeşilçam'ın 1977 yapımı Baraj filminden esinlenerek hazırlanan Baraj dizisi, Sakarya'da yer alan Akçay Barajı şantiyesinde çekiliyor. Baraj sahnesi dışındaki çekimler de yine aynı bölge civarında yapılıyor. Diğer yandan sadece Sakarya değil farklı şehirlerden de sahneler bulunuyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Nehir'in barajda bir süre daha kalmaya karar vermesi Nazım'ı çıkmaza sokar. Söylediği yalan, başına dert olur. Tarık şartlarını kabul edene kadar Nazım'ı zorlar. İkili arasındaki anlaşmazlık Nazım'ın gerçeği anlatmaya karar vermesi ile son bulur. Ancak Nazım için gerçeği anlatmak giderek daha zor bir hal alır. Git gide daha çok Tarık'a muhtaç olmaya başlar. Tarık oyunu sürdürmeye karar verir ancak Nehir'in tanıdığı birçok kadından farklı olması onu hiç tanımadığı duygularla karşı karşıya getirir. Diğer yandan Nehir, Nazım olarak bildiği Tarık'a ilgi duymaya başlar, onunlayken mutludur. Buna şahit olan Nazım'ın eli kolu bağlanır. Söylenen her yalan daha fazla gerçeği birbirine bağlar.

BARAJ DİZİSİ KONUSU

Nazım'ın, internette bir arkadaşlık sitesinde Nehir'le tanışma hikayesi konu alınıyor. Birbirlerini hiç görmemiş olma durumu, Nehir'in fotoğrafını göndermesiyle değişir. Nehir'in çok güzel ve kendinden genç olduğunu düşünen Nazım yüzündeki yara yüzünden kendi fotoğrafını göndermeye çekinir ve Nehir'in ısrarı ve onu kaybetme korkusundan dolayı Nazım, baraj inşaatına İstanbul'un renkli hayatından sürgün gönderilmiş, yakışıklı ve çapkın bir genç olan Tarık'ın fotoğrafını gönderir. Nehir'in fotoğraftaki Tarık'ı beğenmesi ve sürpriz bir şekilde baraja gelmesi işleri karıştıracaktır.