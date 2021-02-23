Baraj 29. bölüm fragmanı yayınlandı mı? TV Baraj 28. bölüm izle - full izle!
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Baraj 29. bölüm fragmanı yayınlandı mı? TV Baraj 28. bölüm izle - full izle!

23.02.2021 23:22 | Son Güncelleme: 23.02.2021 23:25
Baraj 29. bölüm fragmanı yayınlandı mı? TV Baraj 28. bölüm izle - full izle!

Baraj 29. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusu Baraj dizisinin 28. bölümü ardından araştırılmaya başladı. FOX TV'de yayınlanan Baraj 29. bölüm fragmanı izle! Baraj son bölüm özeti! Baraj yeni bölümde neler olacak? FOX TV Baraj 28. bölüm izle full izle!

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BARAJ 29. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Baraj dizisi FOX TV ekranlarında bu akşam 28. bölümüyle yayınlandı. Diziseverler heyecan dolu 28. bölümün ardından şimdi de Baraj 29. bölüm için araştırmalarına başladılar. Baraj 29. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusu soruluyor. Baraj 29. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Ancak Baraj 29. bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz bu sayfadan sizlerle paylaşacağız.

BARAJ 27. BÖLÜMDE NE OLMUŞTU?

Bahar ve Tarık'ın iş birliği, Nehir'in sadece Nazım'ı değil Mert'i de kaybetmesine sebep olmak üzeredir. Tarık, Nehir'e bu kadar büyük bir kötülük yapmak istemese de Bahar'ın elinde Meryem sayesinde Tarık'a karşı büyük bir kozu olur. Zahra ise Meryem'in abisinin ölümü hakkındaki gerçekleri öğrenmesini engellemeye çalışır…

BARAJ 28. BÖLÜM İZLE

Baraj dizisinin 28. bölümünü tek parça full olarak izleyebileceğiniz link.

BARAJ DİZİSİNİN KONUSU

1977 yapımlı, başrollerinde Türkan Şoray ve Tarık Akan'ın oynadığı "Baraj" isimli filmin dizi uyarlaması olarak izleyici karşısına çıkacak olan yapımda Nazım'ın (Feyyaz Duman), internette bir arkadaşlık sitesinde Nehir'le (Biran Damla Yılmaz) tanışma hikayesi konu alınıyor. Birbirlerini hiç görmemiş olma durumu, Nehir'in fotoğrafını göndermesiyle değişir. Nehir'in çok güzel ve kendinden genç olduğunu düşünen Nazım yüzündeki yara yüzünden kendi fotoğrafını göndermeye çekinir ve Nehir'in ısrarı ve onu kaybetme korkusundan dolayı Nazım, baraj inşaatına İstanbul'un renkli hayatından sürgün gönderilmiş, yakışıklı ve çapkın bir genç olan Tarık'ın (Burak Yörük) fotoğrafını gönderir. Nehir'in fotoğraftaki Tarık'ı beğenmesi ve sürpriz bir şekilde baraja gelmesi işleri karıştıracaktır...

Oyuncular:

Feyyaz Duman

Biran Damla Yılmaz

Burak Yörük

Sumru Yavrucuk

Iman Casablanca

Sait Genay

Tuna Orhan

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