Baraj 28. bölüm fragmanı izle! Fox Tv Baraj 27. bölüm full izle! Baraj ne zaman, saat kaçta?

Baraj 28. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusu gündemdeki yerini hala koruyor. Merak edilen Baraj dizisinin yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Baraj 28. bölüm fragmanı izle! Fox Tv Baraj 27. bölüm full izle! Baraj yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? Baraj son bölümde neler oldu?

Baraj 28. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusu gündemdeki yerini hala koruyor. Merak edilen Baraj dizisinin yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Baraj 28. bölüm fragmanı izle!Fox Tv Baraj 27. bölüm full izle! Baraj yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? Baraj son bölümde neler oldu? İşte detaylar haberimizde...

BARAJ KONUSU NEDİR?

1977 yapımlı, başrollerinde Türkan Şoray ve Tarık Akan'ın oynadığı "Baraj" isimli filmin dizi uyarlaması olarak izleyici karşısına çıkacak olan yapımda Nazım'ın (Feyyaz Duman), internette bir arkadaşlık sitesinde Nehir'le (Biran Damla Yılmaz) tanışma hikayesi konu alınıyor. Birbirlerini hiç görmemiş olma durumu, Nehir'in fotoğrafını göndermesiyle değişir.

Nehir'in çok güzel ve kendinden genç olduğunu düşünen Nazım yüzündeki yara yüzünden kendi fotoğrafını göndermeye çekinir ve Nehir'in ısrarı ve onu kaybetme korkusundan dolayı Nazım, baraj inşaatına İstanbul'un renkli hayatından sürgün gönderilmiş, yakışıklı ve çapkın bir genç olan Tarık'ın (Burak Yörük) fotoğrafını gönderir. Nehir'in fotoğraftaki Tarık'ı beğenmesi ve sürpriz bir şekilde baraja gelmesi işleri karıştıracaktır...

BARAJ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Bahar ve Tarık'ın iş birliği, Nehir'in sadece Nazım'ı değil Mert'i de kaybetmesine sebep olmak üzeredir. Tarık, Nehir'e bu kadar büyük bir kötülük yapmak istemese de Bahar'ın elinde Meryem sayesinde Tarık'a karşı büyük bir kozu olur. Zahra ise Meryem'in abisinin ölümü hakkındaki gerçekleri öğrenmesini engellemeye çalışır…

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BARAJ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Baraj dizisi her hafta salı günü ekranlara gelmektedir. 23 Şubat 2021 Salı günü saat 20.00'de ekranda olacak.

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