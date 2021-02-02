Baraj 26. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Baraj 25. bölüm canlı izle! Baraj dizisi oyuncuları kimler? Baraj konusu ne?
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Baraj 26. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Baraj 25. bölüm canlı izle! Baraj dizisi oyuncuları kimler? Baraj konusu ne?

02.02.2021 20:35 | Son Güncelleme: 02.02.2021 20:39
Baraj 26. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Baraj 25. bölüm canlı izle! Baraj dizisi oyuncuları kimler? Baraj konusu ne?

Baraj Fox TV ekranlarında izleyici ile buluştu. Büyük beğeni toplayan dizi konusu ile dikkat çekiyor. On bölümde yaşananlar sonrası yeni bölüm daha da merak edildi. Baraj 26. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Baraj 25. bölüm kesintisiz izle!

Fox TV ekranlarında başlayan Baraj dizisi izleyicilerin beğenisini topladı. Konusu le dikkat çeken filmde başarılı oyunculuk performansları beğeni toplarken Baraj dizisi oyuncuları kimler? Baraj konusu ne merak edildi. Baraj 25. bölüm izle! Baraj 26. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?

BARAJ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Nehir'in Tarık ile evleneceğini açıklaması Nazım'ı deli eder. Nazım'ı istediği kıskançlık kıvamına getirmiş olan Nehir onun duygularıyla oynamaya devam eder. Nazım'ı bu durumda bile kaybetmekten korkan Bahar ise Mert'in babası hakkındaki gerçekleri öğrenmek üzeredir…

Tarık ise düğün hayalleri kuran Zahra'nın gerçekleri öğrenip bütün planlarını altüst etmemesi için uğraşır.

BARAJ SON BÖLÜM İZLE...

Baraj 26. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Baraj 25. bölüm canlı izle! Baraj dizisi oyuncuları kimler? Baraj konusu ne?

BARAJ DİZİSİ KONUSU NE?

1977 yapımlı, başrollerinde Türkan Şoray ve Tarık Akan'ın oynadığı "Baraj" isimli filmin dizi uyarlaması olarak izleyici karşısına çıkacak olan yapımda Nazım'ın (Feyyaz Duman), internette bir arkadaşlık sitesinde Nehir'le (Biran Damla Yılmaz) tanışma hikayesi konu alınıyor. Birbirlerini hiç görmemiş olma durumu, Nehir'in fotoğrafını göndermesiyle değişir. Nehir'in çok güzel ve kendinden genç olduğunu düşünen Nazım yüzündeki yara yüzünden kendi fotoğrafını göndermeye çekinir ve Nehir'in ısrarı ve onu kaybetme korkusundan dolayı Nazım, baraj inşaatına İstanbul'un renkli hayatından sürgün gönderilmiş, yakışıklı ve çapkın bir genç olan Tarık'ın (Burak Yörük) fotoğrafını gönderir. Nehir'in fotoğraftaki Tarık'ı beğenmesi ve sürpriz bir şekilde baraja gelmesi işleri karıştıracaktır...

BARAJ YENİ BÖLÜMDE NE OLACAK?

Nehir, Nazım'a Mert'in onun oğlu olduğunu söylemiştir fakat Nazım'ın gerçekleri kabullenmesi ve geçmişte uğradığı haksızlıkları affetmesi kolay olmayacaktır.

Gerçekler ortaya çıktıktan sonra Nazım'ı Nehir'e kaybetmekten korkan Bahar ise olayların gidişatını kendi eline almaya karar verir.

BARAJ DİZİSİ YENİ BÖLÜM CANLI İZLE...

Baraj 26. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Baraj 25. bölüm canlı izle! Baraj dizisi oyuncuları kimler? Baraj konusu ne?

BARAJ 26. BÖLÜM FRAGMANI ÇIKTI MI?

Baraj dizisi bugün akşam yayınlanacaktır. Henüz 26. bölüm fragmanı çıkmadı. Dizinin yayınlanmasının ardından yeni bölüm fragmanının çıkması bekleniyor. Takipte kalabilirsiniz.

BARAJ DİZİSİ 25. BÖLÜM FRAGMANI İZLE...

Baraj 26. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Baraj 25. bölüm canlı izle! Baraj dizisi oyuncuları kimler? Baraj konusu ne?

BARAJ DİZİSİ OYUNCULARI KİMLERDİR?

Ana karakterler:

• Feyyaz Duman (Nazım)

• Biran Damla Yılmaz (Nehir)

• Burak Yörük (Tarık)

• Sumru Yavrucuk (Zerrin)

• İman Casablanca (Zahra)

• Sait Genay (Orhan)

• Tuna Orhan (Ekrem)

• Rana Cabbar (Kemal)

Yardımcı karakterler:

• Mesut Yılmaz (İsmet)

• İhsan İlhan (Yaşar)

• Batuhan Yüzgüleç (İbrahim)

• Şamil Kafkas (Halil)

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