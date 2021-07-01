Banker Kastelli kimdir? Cevher Özden (Banker Kastelli) kaç yaşındaydı, nereli?

Banker Kastelli olarak tanınan iş adamı Banker Kastelli, son günlerde adı sıkça aratılan isimler arasında yer aldı. 1980'li yıllarda Türkiye'de banker skandalını çıkartan Cevher Özden'in hayatı merak ediliyor. Peki, Banker Kastelli kimdir? Cevher Özden (Banker Kastelli) kaç yaşındaydı, nereli?

1980'lerin Türkiye'sinde meydana gelen ve siyasi çalkantılar yaratan banker olayının sahibi Cevher Özden, son günlerde adı sıkça aratılıyor. Kamuda Banker Kastelli olarak tanınan Cevher Özden'in hayatı merak ediliyor. Peki, Banker Kastelli kimdir? Cevher Özden (Banker Kastelli) kaç yaşındaydı, nereli? Detaylar haberimizde!

CEVHER ÖZDEN (BANKER KASTELLİ) KİMDİR?

Abidin Cevher Özden, 1933 yılında Trabzon'da doğan Türk iş adamı ve bankerdir. Kamuoyunda Banker Kastelli olarak tanındı.

Cevher Özden, Trabzon'un Sürmene ilçesi Yeniay mahallesi, Baştımar (Kastel) köyündendir. 1949'da geleceğin ünlü aktörü Öztürk Serengil ve ünlü ressamı Cemal Akyıldız ile birlikte geldiği İstanbul'da yetişti. Trabzon eşrafından Memiş Ağa'nın torunu ve Hafız Mehmet'in yeğenidir.

Türkiye'ye bankerlik iş kolunu ilk tanıtan ve aynı zamanda, Türkiye'de 1980'li yılların en geniş kapsamlı banker skandalının müsebbibi olan ve siyasi çalkalanmalar yaratmış bir kişidir. Kamuoyunda özellikle, o dönemdeki bankerlik şirketinin adı ile (Banker Kastelli) anılan skandal dünyanın da sayılı bankacılık krizleri arasında tarihteki yerini almıştır.

İsmini finans piyasalarında (borsada hisse senedi ve diğer menkul kıymet aracılığı, döviz operasyonları) 1970'lerden itibaren duyurmuş, 1980 yılında Turgut Özal tarafından finans sektörünün çehresinin değiştirilmesiyle girilen sıcak para yarışı ortamında, kısa zamanda "Banker Kastelli" adı altında, on bankanın pazarlama aracılık hizmetlerini yürütmeye başlamış, yıl içinde yaklaşık 550 bin kişinin yine yaklaşık 2.5 milyar dolar değerinde mevduatını yöneten kişi konumuna gelmiştir.

Kastelli'nin akıllarda kalan reklamlarında çok ünlü oyuncular oynamış ve reklam replikleri o dönemde meşhur olmuştur. Bu oyunculardan bazıları Cüneyt Arkın, Eşref Kolçak, Fikret Hakan, Ekrem Bora, İzzet Günay, Orhan Günşiray ve Selma Güneri'dir.

1982 yılında yapılan Fenerbahçe başkanlık seçimlerinde mevcut başkan Ali Şen'in karşısında aday olmuştur. Başkan seçildiği takdirde kulübe 250 milyon lira hibe vaadinde bulunmasına rağmen 202 oy almış ve 467 oy alan Ali Şen'e kaybetmiştir.

Ölümü

Skandal, yurt dışı, Türkiye'ye dönüş, cezaevi ve sonrasındaki yıllarda da gündemde kalmış olan Özden, 2 Haziran 2008 günü Kadıköy'de bulunan ofisinde; arkasında savcıya, avukatına, yakınlarına ve Yıldırım Demirören'e altı kısa not bırakmış ve silahını ağzının içine ateşleyerek intihar etmiştir. Karacaahmet Mezarlığında gömülüdür.

CEVHER ÖZDEN (BANKER KASTELLİ) KAÇ YAŞINDAYDI, NERELİ?

Cevher Özden, 1933 doğumlu olup 2 Haziran 2008'de 75 yaşında vefat etmiştir.