Bankalar saat kaçta açılıyor? İş Bankası kaçta açılıyor? soruları banka işlemleri yapmak isteyen vatandaşlar tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Vatandaşın en çok arattığı konulardan biri bankaların açılış ve kapanış saatleri olarak karşımıza çıkıyor.. Covid-19 nedeniyle alınan tedbirler kapsamında bankaların çalışma saatleri sık sık değiştirilmişti. Peki, şimdi Bankalar kaçta açılıyor? 9 Eylül 2021 banka açılış ve kapanış saatleri nelerdir? Ziraat, Garanti, İş Bankası, Akbank çalışma saatleri! İşte, Banka açılış kapanış saatleri!

BANKALAR SAAT KAÇTA AÇILIYOR?

Akbank şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-18.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

Denizbank şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-18.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

İş Bankası şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-18.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

Garanti BBVA şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-18.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

TEB şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-18.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

Halkbank'ın çalışma saatleri, 2 Haziran itibarı ile 09.00-12.30 ve 13.30-18.00 olarak güncellenmiştir. Şubeler saat 17.00'ye kadar müşteri kabul edecektir.

Yapıkredi şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-18.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

ING Bank şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-18.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

Ziraat Bankası şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-18.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

Qnb Finansbank şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-18.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.



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