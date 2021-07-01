Bankalar kaçta açılıyor? 1 Temmuz 2021 banka açılış ve kapanış saatleri nelerdir? Ziraat, Garanti, İş Bankası, Akbank çalışma saatleri!
Vatandaşın en çok arattığı konulardan biri bankaların açılış ve kapanış saatleridir. Covid-19 nedeniyle alınan tedbirler kapsamında bankaların çalışma saatleri sık sık değiştirilmişti. Peki, şimdi Bankalar kaçta açılıyor? 1 Temmuz 2021 banka açılış ve kapanış saatleri nelerdir? Ziraat, Garanti, İş Bankası, Akbank çalışma saatleri!
Covid-19 nedeniyle alınan tedbirler kapsamında bankaların çalışma saatleri sık sık değiştirilmişti. Dolayısıyla vatandaşın en çok arattığı konulardan biri bankaların açılış ve kapanış saatleri oldu. Peki, şimdi Bankalar kaçta açılıyor? 1 Temmuz 2021 banka açılış ve kapanış saatleri nelerdir? Ziraat, Garanti, İş Bankası, Akbank çalışma saatleri! Detaylar haberimizde!
BANKALAR KAÇTA AÇILIYOR?
Bankaların çalışma saatleri, covid-19 tedbirlerinin esnetilmesinden sonra normal çalışma düzenine döndü. Bankalara göre çalışma saatleri şöyledir;
Ziraat Bankası çalışma saatleri
Ziraat Bankası şubeleri, 09.00-12.30 ve 13.30- 18.00 saatleri arasında çalışıyor.
12.30-13.30 saatleri öğle arasına girdiklerinden çalışmıyorlar.
Garanti Bankası çalışma saatleri
Garanti Bankası şubeleri 09.00-12.30 ve 13.30- 18.00 saatleri arasında çalışıyor.
12.30-13.30 saatleri öğle arasına girdiklerinden çalışmıyorlar.
İş Bankası çalışma saatleri
İş Bankası şubeleri, 09.00-12.30 ve 13.30-18.00 saatleri arasında çalışıyor.
12.30-13.30 saatleri öğle arasına girdiklerinden çalışmıyorlar.
Akbank çalışma saatleri
Akbank Bankası şubeleri, 09.00-12.30 ve 13.30-18.00 saatleri arasında çalışıyor.
12.30-13.30 saatleri öğle arasına girdiklerinden çalışmıyorlar.
Vakıf Bank çalışma saatleri
Vakıf Bank,09.00-12.30 ve 13.30-18.00 saatleri arasında çalışıyor. Şubeleri ise 17.00'e kadar müşteri alımı yapıyor.
12.30-13.30 saatleri öğle arasına girdiklerinden çalışmıyorlar.
Yapı Kredi Bankası çalışma saatleri
Yapı Kredi Bankası şubeleri, 09.00-12.30 ve 13.30-18.00 saatleri arasında çalışıyor
12.30-13.30 saatleri öğle arasına girdiklerinden çalışmıyorlar.
Halkbank çalışma saatleri
Halkbank şubeleri, 09.00-12.30 ve 13.30-18.00 saatleri arasında çalışıyor.
12.30-13.30 saatleri öğle arasına girdiklerinden çalışmıyorlar.
Denizbank çalışma saatleri
Denizbank şubeleri, 09.00-12.30 ve 13.30-18.00 saatleri arasında çalışıyor.
12.30-13.30 saatleri öğle arasına girdiklerinden çalışmıyorlar.
29 HAZİRAN 2021 BANKA AÇILIŞ VE KAPANIŞ SAATLERİ NELERDİR?
Bankaların çalışma saatleri bazen birbirlerinden farklılık göstermekle birlikte çoğunlukla 09.00-12.30 ve 13.30-18.00 saatleri arasında çalışmaktadır.
12.30-13.30 saatleri arasında öğle molası yapıyorlar.