Bankacılığı bırakıp çilek üretimine başladı
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Bankacılığı bırakıp çilek üretimine başladı

Bankacılığı bırakıp çilek üretimine başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kahramanmaraş'ta 15 yıl çalıştığı bankadan ayrılıp doğup büyüdüğü köyüne dönen Ümit Uçar, topraksız çilek üretimine başladı.

Kahramanmaraş'ta 15 yıl çalıştığı bankadan ayrılıp doğup büyüdüğü köyüne dönen Ümit Uçar, topraksız çilek üretimine başladı.

Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Şerefoğlu Mahallesinde yaşayan Ümit Uçar (38), üniversiteden mezun olduktan sonra bankacılık sektörüne adım attı. Özel bir bankada 15 yıl çalışan ve müdür yardımcılığı yaparken görevinden ayrılarak memleketine dönen Uçar, doğduğu köye yerleşti. 11 dönümlük serada Hindistan cevizinin kabuğu ile topraksız çilek üretimine başladı. Elde ettiği ürünleri hem yurtiçi hem de yurt dışına gönderen Uçar, "15 yıllık bankacılık kariyerinden sonra 11 dönüm üzerine topraksız çilek tarım üzerine çalışmaya başladık. Yaklaşık 235 bin fidenin olduğu ve yıllık 150 ton kapasiteli bir tesis kurduk. Şerefoğlu Mahallesi'nde kurmuş olduğumuz tesis aynı zamanda bulunduğum köye yeniden gelmem ile oluştu. Tesisimizde 4 sabit çalışan ve günlük 25 adet köyümüzden gelen insana iş istihdamı sağladık. İçerisinde bambus arılarının olduğu doğal çilek dediğimiz bir çilek üretmekteyiz. Çileğimizin cinsi monteri. Avrupa ve Amerika'da en çok tercih edilen cinslerden bir tanesi. Hem raf ömrünün uzun olması, hem de tadının Türkiye'de üretilen çileklerden daha farklı olmasından dolayı ön planda duruyor. Yurt dışı ve yurt içindeki taleplere cevap veriyoruz" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Bankacılığı bırakıp çilek üretimine başladı
Bankacılığı bırakıp çilek üretimine başladı
Bankacılığı bırakıp çilek üretimine başladı
Bankacılığı bırakıp çilek üretimine başladı
Bankacılığı bırakıp çilek üretimine başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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