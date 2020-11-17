Banka binasına LEED Gold Sertifikası; Karbondioksit salınımı yüzde 31 azaldı
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Banka binasına LEED Gold Sertifikası; Karbondioksit salınımı yüzde 31 azaldı

17.11.2020 10:26 | Son Güncelleme: 17.11.2020 10:31
Banka binasına LEED Gold Sertifikası; Karbondioksit salınımı yüzde 31 azaldı

Amerika Yeşil Binalar Konseyi'nin çevre dostu binaları derecelendiren sertifikasyon sistemi kapsamında LEED Gold Sertikası'nı Alternatif Bank aldı.

Amerika Yeşil Binalar Konseyi'nin çevre dostu binaları derecelendiren sertifikasyon sistemi kapsamında LEED Gold Sertikası'nı Alternatif Bank aldı. Bankanın genel müdürü Kaan Gür, "Bu sertifikayı almamızda aynı teknik özelliklere sahip bir binaya göre karbondioksit salınımını yüzde 31, su tüketimini yüzde 48, enerji tüketimini ise yüzde 25 oranında azaltmamız etkili oldu" dedi.

Alternatif Bank'ın, 13 bin metrekareden fazla alana yayılan açık ofisleri, modern yaşam alanları ve çevresinde bulunan yeşil dokusuyla bilinen Vadistanbul Genel Müdürlük binası, 150'den fazla ülkede kullanılan ve dünyanın en yaygın yeşil bina sertifikası olan LEED Gold Sertifikası'nı aldı. Konuyla ilgili bilgi veren Alternatif Bank Genel Müdürü Kaan Gür, "Banka olarak çevresel, sosyal, yönetimsel çerçevede kararlı bir sürdürülebilirlik stratejisiyle ilerliyoruz ve tüm paydaşlarımıza karşı sorumlu bankacılık anlayışıyla çalışmalarımıza yön veriyoruz. Pandemi süreci sürdürülebilirlik yolunda atılan adımların ve insan odaklı yaklaşımın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha kanıtladı. Çalışanlarımızın sağlığını korumak adına yoğun tedbirler aldığımız ve esnek çalışma modeline geçtiğimiz bu dönemde, zamanın koşullarına göre rolleri değişen ofislerimizin daha sürdürülebilir bir bakış açısı ile ele alınması gerekiyor" dedi.

SU TÜKETİMİNİ YÜZDE 48, ENERJİ TÜKETİMİNİ YÜZDE 25 ORANINDA AZALTTIK

Binaların hijyeninden çevreye etkisine kadar pek çok parametrede önemli uygulamaları devreye almanın önem kazandığına dikkat çeken Gür, "Bu doğrultuda hayata geçirdiğimiz önemli projelerimizden biri de iki yıl önce taşındığımız yeni genel müdürlük binamız oldu. Binamız, yapımında kullanılan malzemelerin niteliği, iç ortam hava kalitesi, su ve enerji tüketiminde sağladığı tasarruf, gün ışığından maksimum yararlanma ve konumu gibi özellikleriyle kapsamlı bir değerlendirmeden geçti. Amerika Yeşil Binalar Konseyi'nin titiz incelemeleri sonucunda da LEED Gold Sertifikası'nı almaya hak kazandı. Bu sertifikayı almamızda aynı teknik özelliklere sahip bir binaya göre karbondioksit salınımını yüzde 31, su tüketimini yüzde 48, enerji tüketimini ise yüzde 25 oranında azaltmamız etkili oldu. Aldığımız bu sertifika ile çalışmalarımızın uluslararası seviyede takdir edilmesinden büyük memnuniyet duyuyoruz. Banka olarak insan odaklılık ve sürdürülebilirlik bilinciyle katma değer yaratacak çalışmalarımıza devam edeceğiz" diye konuştu.


Banka binasına LEED Gold Sertifikası; Karbondioksit salınımı yüzde 31 azaldı
Banka binasına LEED Gold Sertifikası; Karbondioksit salınımı yüzde 31 azaldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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